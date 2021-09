Oana Marica l-a șocat pe Alex Bodi. A spus totul public. „Sunt pregătită”

Deși au încercat să se ascundă la început și să fie cât mai discreți, ultimele apariții ale cuplului confirmă că Alex Bodi și Oana Marica sunt implicați într-o relație serioasă. Oana Marica a făcut primele declarații după concediul petrecut alături dde afacerist și se pare că este extrem de îndrăgostită.

Oana Marica este fericită. A provocat gelozie în rândul femeilor

Întrebată dacă formează sau nu un cuplu cu fostul soț al Biancăi Drăgușanu, Oana Marica nu a stat deloc pe gânduri și a confirmat. „Da”, a precizat vedeta. Numai că femeile care îl vânau pe Alex Bodi au început să dea semne de gelozie. Nu prea contează asta, însă, pentru că în viața cuplului pare că este numai lapte și miere.

Diva a spus că este fericită și are alături de ea bărbatul la care visa mereu, deși a menționat că „bărbatul ideal nu există”. De altfel, Oana Marica a mărturisit că nu este o femeie greu de cucerit.

„Nu există bărbatul ideal, nu am avut niciodată un șablon, trebuie să fie un complex de puncte și subpuncte. Nu sunt foarte greu de cucerit, îmi place să râd mult, nu mă dau pe spate florile și cinele romantice așa mult. Discuția și fericirea în comportament spune multe lucruri”, a spus partenera lui Alex Bodi.

Alex Bodi a cucerit-o. Vrea familie și copii. „Sunt pregătită”

Oana Marica vede în Alex Bodi un partener alături de care și-ar întemeia și familie. Vedeta a dezvăluit că vrea și copii întrucât se consideră pregătită pentru acest pas. „Mă văd mămică, când depășești pragul de 30 de ani începi să-ți dorești lucruri, să-ți imaginezi, să te întrebi când vine și momentul ăla. Mâine nu aș vrea, dar cred că sunt pregătită pentru un copil. Vreau și o familie, mă văd în punctul ăla, dar nu fac nimic în direcția asta. Când o veni, o veni și gata”, a mărturisit Oana Marica.

”Nu vreau să spun că suntem împreună, dar pot spune că nu ne-am certat niciodată. Când ne-ați văzut în aceeași locuri, chiar așa era. În ultima vacanță în care am fost împreună a fost și fetița lui. Are două fetițe superbe, inteligente, frumoase. Fericită sunt, dar fericirea mea e relativă, încerc să-mi fac globul meu să nu mă atingă nimic rău. Dacă m-ați văzut alături de el prin vacanțe înseamnă că este genul meu, bine, uneori cu toții mai facem greșeli în viață, dar ni le asumăm. Așa am fost tot timpul, discretă, mi se pare că nu ar trebui să intereseze pe nimeni viața mea personală, dacă vreau să arăt ceva, arăt”, a mai spus iubita lui Bodi.