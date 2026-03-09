O sferă de foc observată pe cerul Europei. Fenomenul neobișnuit, vizibil în patru țări

O apariție luminoasă intensă a fost observată duminică seara pe cerul mai multor state din vestul și nord-vestul Europei. Fenomenul, descris de martori ca o sferă de foc care a traversat cerul cu viteză, a fost vizibil pentru câteva secunde și a fost filmat de numeroase persoane, potrivit Le Figaro.

Imaginile publicate pe rețelele sociale au generat rapid discuții și interpretări diferite, de la explicații legate de activitatea cosmică până la speculații despre evenimente militare sau teorii conspiraționiste.

Potrivit relatărilor presei europene, fenomenul a fost observat în mai multe țări aproape simultan, înainte de ora locală 19:00, iar apariția sa a fost foarte scurtă.

Martorii din Germania, Franța, Olanda și Belgia au relatat că au văzut pe cer un obiect luminos care a traversat rapid atmosfera, lăsând în urmă o dâră strălucitoare. Apariția a durat mai puțin de cinci secunde, însă intensitatea luminii a făcut ca fenomenul să fie remarcat de un număr mare de persoane.

Numeroase filmări realizate cu telefoanele mobile au fost publicate pe platforme de socializare la scurt timp după producerea evenimentului. Aceste imagini arată un obiect luminos care se deplasează rapid, iar în urma sa rămâne o linie luminoasă vizibilă pe cer.

Potrivit informațiilor publicate de presa franceză, obiectul a fost observat simultan de persoane aflate la sute de kilometri distanță unele de altele, ceea ce sugerează că fenomenul a avut loc la mare altitudine.

Publicația belgiană RTL a explicat că fenomenul observat este asociat cu intrarea în atmosferă a unui fragment de rocă provenit din spațiu. Conform acesteia, „a fost vorba despre o stea căzătoare deosebit de strălucitoare”.

🔴✅🇩🇪🇳🇱 FLASH Une météorite observée dans le ciel au-dessus de l'Allemagne et des Pays-Bas ☄️🌍 8 mars 2026, vers 19h00 – Un bolide lumineux a traversé le ciel de plusieurs pays d'Europe de l'Ouest, notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et la France, provoquant des… pic.twitter.com/JtrSJHDf3T — BREF_INFOS (@BREF_ACTUALITES) March 8, 2026

Astfel de apariții sunt cunoscute sub numele de meteori foarte luminoși sau „fireball”, deoarece pot produce o lumină intensă atunci când intră în atmosfera Pământului.

Conform explicațiilor oferite în presa europeană, sfera de foc a fost o bucată de rocă din spațiu, care s-a încălzit puternic în momentul în care a pătruns în atmosfera terestră. În timpul deplasării sale, obiectul s-a dezintegrat din cauza temperaturilor ridicate și a frecării cu aerul.

Fenomenul luminos care a atras atenția martorilor apare în momentul în care roca spațială intră în atmosferă cu viteză foarte mare. Frecarea cu aerul provoacă încălzirea rapidă a materialului și a gazelor din jurul său.

Un bolide très lumineux a été aperçu dimanche vers 19h sur le nord de la France et le Benelux. On parle de météorite quand il y contact au sol. Vidéo via Info Trafic Haut-Rhin pic.twitter.com/LKjNmIa315 — Meteo60 (@meteo60) March 9, 2026

Potrivit explicațiilor citate în presa europeană, „dâra luminoasă a fost provocată de încălzirea atmosferei de-a lungul traiectoriei sferei de foc”, fenomen care poate fi vizibil pe o distanță foarte mare atunci când obiectul este suficient de strălucitor.

Astfel de meteori pot fi observați în mod sporadic pe cerul nocturn sau la apus, însă majoritatea se dezintegrează complet înainte de a ajunge la sol.

După apariția imaginilor pe internet, fenomenul a generat numeroase comentarii din partea utilizatorilor rețelelor sociale. Unele dintre acestea au făcut legătura cu evenimente militare sau cu posibile incidente cosmice.

Totuși, explicațiile oferite de publicațiile europene indică faptul că fenomenul observat face parte din categoria aparițiilor astronomice naturale care au loc atunci când fragmente de rocă spațială intră în atmosfera Pământului.