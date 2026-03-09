Pompierii au evitat o tragedie. Un tânăr de 18 ani a supraviețuit după ce a căzut de la etajul opt

Republica Moldova. Un tânăr de 18 ani a fost salvat de angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență după ce a încercat să își pună capăt zilelor, sărind de la etajul opt al unui bloc de locuințe din orașul Durlești. Incidentul a avut loc pe 8 martie, în jurul orei 13:00, iar intervenția promptă a pompierilor și salvatorilor a împiedicat producerea unei tragedii.

Potrivit informațiilor oferite de IGSU, tânărul se afla pe balconul unui apartament situat la etajul opt al unui bloc de locuințe de pe strada Tudor Vladimirescu și amenința că se va arunca în gol.

La fața locului au intervenit de urgență două echipaje de pompieri și salvatori, care au încercat să prevină tragedia prin instalarea unei perne pneumatice la baza clădirii.

Salvatorii au reușit să instaleze la timp perna pneumatică, iar aceasta a amortizat impactul în momentul în care tânărul s-a aruncat de la etajul opt.

„La fața locului au intervenit două echipe de pompieri și salvatori. Pentru a preveni o tragedie, angajații IGSU au instalat o pernă pneumatică, care a permis amortizarea căderii persoanei de la înălțime”, au comunicat reprezentanții instituției.

Datorită acestei intervenții, impactul nu a fost fatal. Tânărul a suferit o fractură de mandibulă și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Oamenii legii investighează în continuare circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Cazul de la Durlești vine la scurt timp după o tragedie care a provocat un val de reacții în spațiul public. Educatoarea Ludmila Vartic, care activa la Instituția de Educație Timpurie „Andrieș” din municipiul Hîncești, a murit la începutul lunii martie după ce a căzut de la etajul unui bloc de locuit din Chișinău.

Femeia avea 39 de ani și era mamă a două fetițe. Potrivit unor persoane apropiate familiei, aceasta ar fi trecut printr-o perioadă dificilă în viața personală. Ludmila Vartic își dăduse recent demisia din funcția de educatoare.

În spațiul public au apărut acuzații potrivit cărora în familie ar fi existat conflicte, însă aceste informații nu au fost confirmate oficial de autorități.

Cazul a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale și a determinat instituțiile statului să analizeze circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Datele statistice arată că fenomenul suicidului rămâne o problemă serioasă de sănătate publică. În Republica Moldova, anual între 350 și 450 de persoane își pun capăt zilelor, iar numărul tentativelor de suicid este estimat a fi de cel puțin 10–20 de ori mai mare.

La nivel global, potrivit Organizația Mondială a Sănătății, peste 700.000 de persoane mor anual prin suicid. Specialiștii atrag atenția că acest fenomen afectează toate categoriile de vârstă și reprezintă una dintre principalele cauze de deces în rândul tinerilor la nivel mondial.

Experții subliniază că prevenirea suicidului depinde în mare măsură de accesul la sprijin psihologic, de intervenția timpurie a autorităților și de implicarea comunității în identificarea persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate.