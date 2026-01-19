International

Incendii de vegetație în Chile. Mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească casele

Sursă foto: X.com
Incendiile de vegetație izbucnite în noaptea de sâmbătă spre duminică au scăpat de sub control în Chile, provocând una dintre cele mai grave crize ale țării din ultimii ani, potrivit Sky News.

Chile a mobilizat resursele statului în fața incendiilor devastatoare

Cel puțin 18 persoane și-au pierdut viața, iar aproximativ 50.000 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, în timp ce incendiile continuă să se extindă.

Guvernul a declarat „stare de catastrofă” în regiunile Nuble și Biobio din Chile, la circa 500 de kilometri sud de Santiago. Președintele Gabriel Boric a anunțat duminică că toate resursele statului sunt mobilizate pentru gestionarea situației.

Situația incendiilor devine critică în comunitățile sudice din Chile

Pompierii au intervenit duminică pentru a stinge 24 de incendii active în întreaga țară. Cele mai afectate sunt comunitățile din sud, unde vântul puternic și temperaturile neobișnuit de ridicate alimentează flăcările și complică intervențiile.

Incediu de vegetație în Chile

Sursă foto: X.com

Autoritățile au anunțat că peste 300 de locuințe au fost distruse, iar aproape 85 de kilometri pătrați de teren au fost mistuiți de foc. Mai multe localități au fost evacuate în grabă, unele chiar pe timpul nopții. Oficialii chilieni au avertizat că pericolul rămâne ridicat. Focul se poate răspândi rapid din cauza vântului și a căldurii, iar bilanțul persoanelor afectate s-ar putea mări.

Localnicii și autoritățile locale denunță lipsa intervenției rapide

Localnicii din zonele afectate de incendiu au declarat că incendiile au izbucnit brusc după miezul nopții, surprinzând oamenii nepregătiți. Mulți nu au părăsit la timp locuințele, crezând că focul se va opri la marginea pădurii, iar un locuitor a povestit că totul a fost complet scăpat de sub control.

În unele orașe, autoritățile locale au acuzat guvernul central de lipsa intervenției rapide. Primarul orașului Penco, din regiunea Biobio, a transmis că comunități întregi au ars ore întregi fără sprijin vizibil, iar oamenii își vedeau casele arzând fără ajutor.

 

