O nouă nebunie pe TikTok. Aliment banal, promovat că ar ajuta la slăbit







Brânza cottage a câștigat rapid popularitate pe platforma TikTok și a devenit un produs tot mai prezent în coșurile de cumpărături ale românilor. Caracterizată printr-un conținut scăzut de calorii și un aport ridicat de proteine, această brânză se dovedește extrem de versatilă în bucătărie, fiind integrată în diverse rețete, de la preparate sărate până la deserturi.

În ultimele luni, cererea pentru brânza cottage a crescut cu peste 20%, conform datelor furnizate de retailerii din România.

Fenomenul brânzei cottage pe TikTok nu este întâmplător. Rețetele care o includ au înregistrat milioane de vizualizări, evidențiind atât ușurința de preparare, cât și beneficiile nutriționale.

De exemplu, una dintre combinațiile foarte apreciate include o cutie de brânză cottage, un ou, usturoi și sare, toate mixate și coapte, rezultând o lipie proteică ideală pentru persoanele care doresc să slăbească fără să renunțe la gust.

De asemenea, deserturile sănătoase sunt la mare căutare: amestecuri de brânză cottage cu iaurt grecesc, ouă, miere și esență de vanilie dau naștere unor preparate cremoase și nutritive.

În prezent, brânza cottage se găsește în diverse forme și este folosită pentru a prepara prăjituri, pizza, rulouri sau salate. Astfel, aceasta oferă o alternativă sănătoasă și mai puțin grasă față de alte tipuri tradiționale de brânză.

Multe persoane au aflat despre această brânză prin videoclipurile virale de pe TikTok și au integrat-o rapid în dieta lor zilnică. „Am urmărit pe TikTok nişte filmuleţe şi m-am inspirat de acolo! Merg şi la sală şi o folosesc pentru proteine”, a mărturisit o tânără. Un alt cumpărător a comentat simplu: „Dacă am luat o dată şi mi-a plăcut, am continuat!”.

Rafturile magazinelor oferă o varietate tot mai mare de produse cottage, de la sortimente cu conținut redus de grăsime, până la variante special create pentru persoanele cu intoleranță la lactoză. Specialiștii în nutriție susțin că această brânză reprezintă o opțiune foarte bună pentru cei care își doresc să controleze greutatea corporală.

Nutriționistul Șerban Damian explică: „Nu are atât de multă grăsime precum telemeaua sau alte varietăţi de brânză care tind să se ducă către 20% grăsime. Este o brânză slabă, mai ales dacă se merge şi pe varianta degresată, accentul punându-se pe aportul de proteine. Pentru cineva care doreşte să menţină controlul greutăţii este o alegere foarte bună”.

Originară din gospodăriile rurale, brânza cottage este adesea comparată în România cu brânza proaspătă de vaci. Prețul unei cutii variază între 6 și 15 lei, în funcție de brand și conținutul de grăsime, iar tendințele indică o creștere continuă a popularității acestui produs sănătos și accesibil.