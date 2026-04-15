Piesa României la Eurovision 2026 a devenit virală pe TikTok

Alexandra Căpitănescu a transformat promovarea piesei „Choke Me” într-un succes viral de proporții, după ce piesa cu care va reprezenta România în cadrul Eurovision a reușit să aibă peste 20 de milioane de vizualizări pe TikTok și aproape două milioane de ascultări pe Spotify. Totodată, cântăreața a reușit să aibă cea mai vizualizată prestație live dintre toți artiștii prezenți la întâlnirea cu fanii din Amsterdam, unde s-a aflat în turneu de promovare a piesei.

În weekendul de Paște, artista a fost prezentă la Eurovision in Concert, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate fanilor, organizat anual în Amsterdam. Prestația live a Alexandrei pentru piesa „Choke Me” a înregistrat un succes remarcabil, devenind cel mai vizualizat clip de pe contul WiwiBloggs dintre toate cele 26 de momente ale artiștilor participanți.

Pe parcursul evenimentului, reprezentanta României a interacționat cu ceilalți concurenți, a participat la sesiuni foto și a realizat conținut pentru platformele de social media, consolidându-și vizibilitatea internațională.

Succesul piesei este susținut de cifrele de pe platformele de streaming. Pe lângă cele 20 de milioane de vizualizări pe TikTok, piesa a generat peste 5.000 de creații ale utilizatorilor. În prezent, Alexandra Căpitănescu pregătește alături de Thomas Circota, colegul său de trupă, o versiune acustică la pian a melodiei „Choke Me”.

Următoarele opriri ale reprezentantei României includ Londra, pe 19 aprilie, dar și București. Pe 18 aprilie, artista va fi prezentă la Arenele Romane, în cadrul primului eveniment de tip pre-party Eurovision organizat în țară.

Recent, artista a publicat pe canalul oficial de YouTube al competiției un cover al piesei „Fuego”, interpretată de Eleni Foureira. Reacțiile fanilor au fost pozitive, mulți dintre aceștia plasând-o pe lista principalilor candidați la trofeul de anul acesta.

Piesa „Choke Me” este rezultatul colaborării dintre Alexandra Căpitănescu, Călin Grajdan, Majii și Ștefan Condrea. Producția adițională a fost asigurată de Daniel Gibson, cunoscut pentru proiectele sale cu trupa Within Temptation.

România va concura la Viena în a doua semifinală, Alexandra Căpitănescu urmând să urce pe scenă pe poziția a treia în ordinea de concurs.