Numărul morților din blocurile din Hong Kong au ajuns la 94. Sute de oameni sunt încă dispăruți

Un incendiu izbucnit într-un complex rezidențial de apartamente din Hong Kong a provocat moartea a cel puţin 94 de persoane, iar zeci sunt în continuare dispărute. Pompierii au anunțat că operaţiunile de căutare-salvare urmează să fie finalizate vineri, potrivit Reuters.

Pompierii au reuşit în mare parte să țină sub control incendiul care a distrus complexul rezidenţial Wang Fuk Court din districtul Tai Po. Proprietatea, alcătuită din opt blocuri-turn şi aflată în renovare, era acoperită cu schele de bambus şi plasă verde când flăcările s-au răspândit rapid.

”Vom încerca să intrăm cu forţa în toate apartamentele din cele şapte clădiri, pentru a ne asigura că nu mai sunt alte eventuale victime” a transmis Derek Chan, directorul adjunct al Serviciilor de Pompieri.

Poliţia a anunţat arestarea a trei oficiali ai companiei de construcţii, sub suspiciunea de omor prin imprudenţă. Ancheta indică utilizarea unor materiale nesigure, inclusiv panouri de spumă inflamabilă care au blocat ferestrele. Focul încă arde mocnit în unele zone, iar pompierii continuă să intervină.

Joi dimineaţă, 279 de persoane figurau încă pe listele cu dispăruţi, număr care nu a fost actualizat de peste 24 de ore. Autorităţile au precizat că 25 de apeluri către Departamentul de Pompieri au rămas nerezolvate, inclusiv trei primite în ultimele ore, acestea urmând să fie tratate cu prioritate.

Locatarii au relatat dificultăţile echipelor de intervenţie, care s-au confruntat cu căldură extremă, fum dens şi schele prăbuşite în timp ce încercau să ajungă la persoanele blocate la etajele superioare. În timp ce încercau să ajute la oamenii blocați în cele șapte blocuri, salvatorii s-au confruntat cu fumul dens, căldura extremă și schelele care se prăbușeau.

Autoritatea Spitalelor a anunţat vineri dimineaţă că bilanţul deceselor confirmate a ajuns la 94. Printre victime se numără şi două femei de naţionalitate indoneziană, care lucrau ca menajere, într-un oraş în care aproximativ 368.000 de persoane sunt angajate ca ajutor în casă.

Incendiul este cel mai grav din Hong Kong din 1948, când un incendiu izbucnit într-un depozit a provocat moartea a 176 de persoane, fiind comparat şi cu tragedia de la Turnul Grenfell din Londra din 2017. Poliţia a arestat doi directori şi un inginer consultant de la Prestige Construction, firma care se ocupa de lucrările de mentenanţă la Wang Fuk Court.