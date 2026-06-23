Andrew și Tristan Tate au cerut în fața Înaltei Curți de Justiție din Londra anularea deciziei prin care autoritățile britanice le refuză accesul la identitatea persoanelor care au formulat plângeri penale împotriva lor, relatează BBC. Demersul are loc în contextul în care cei doi urmează să fie judecați în Marea Britanie pentru 21 de acuzații, inclusiv viol și trafic de persoane, după finalizarea procedurilor judiciare din România.

Andrew Tate și Tristan Tate încearcă să obțină în instanță anularea unei decizii a Serviciului de Procuratură al Coroanei (CPS), prin care identitatea persoanelor care au depus plângeri penale împotriva lor în Regatul Unit rămâne confidențială.

În timpul unei audieri desfășurate la Royal Courts of Justice, reprezentanta legală a celor doi a susținut că măsura este una „părtinitoare” și că aceștia nu beneficiază de același tratament aplicat altor persoane investigate sau inculpate.

În replică, avocatul CPS a susținut că măsura este una temporară și va rămâne în vigoare până la începerea efectivă a procedurilor judiciare în Marea Britanie.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, în vârstă de 37 de ani, urmează să fie judecați în Marea Britanie pentru 21 de capete de acuzare, între care viol și trafic de persoane.

Poliția din Bedfordshire a obținut mandate europene de arestare pe numele celor doi în anul 2024, însă extrădarea lor va avea loc doar după finalizarea procedurilor penale aflate în desfășurare în România. Frații Tate au negat în repetate rânduri toate acuzațiile și au solicitat o revizuire judiciară a deciziei prin care nu le sunt comunicate identitățile reclamantelor.

Avocata lor, Sallie Bennett-Jenkins, a argumentat în documentele depuse la dosar că CPS a presupus că cei doi ar putea identifica femeile respective pe rețelele sociale și le-ar putea determina să renunțe la proces, însă a apreciat că această ipoteză reprezintă o „estimare exagerată a riscului”.

„Opiniile controversate ale reclamanților nu reprezintă un temei adecvat pentru a le refuza informații de bază cu privire la acuzațiile penale cu care se confruntă.”

Potrivit acesteia, lipsa acestor informații limitează capacitatea fraților Tate de a identifica probe relevante pentru apărare și de a evalua credibilitatea persoanelor care formulează acuzațiile înaintea unui eventual proces.

Tom Little, avocatul care reprezintă CPS și șeful Poliției din Bedfordshire, a declarat în instanță că frații Tate vor avea suficient timp pentru pregătirea apărării atunci când vor ajunge în Marea Britanie. Într-o declarație scrisă prezentată instanței, acesta a arătat că păstrarea confidențialității identității reclamantelor este o „decizie limitată în timp”, valabilă până când „procedurile încep pe fond” în Regatul Unit.

Totodată, avocatul a precizat că decizia este „menținută sub analiză” și că instanța nu este autoritatea competentă să se pronunțe asupra acestei chestiuni.

Judecătorii au fost informați marți că cei doi frați, care dețin cetățenie britanică și americană, se află în prezent în România și sunt supuși controlului judiciar.

Instanței i s-a comunicat, de asemenea, că Andrew și Tristan Tate s-au oferit să fie audiați sub avertisment de autoritățile britanice la București, cu acordul autorităților române, însă propunerea a fost respinsă de CPS.

În luna mai 2025, procurorii britanici au confirmat oficial lista completă a celor 21 de acuzații care îi vizează pe cei doi, pentru fapte care ar fi fost comise în perioada 2012-2016.

La acel moment, CPS a anunțat că autorizase punerea lor sub acuzare încă din 2024, înainte de emiterea mandatului de extrădare din România. Decizia a fost luată după analizarea unui dosar transmis de Poliția din Bedfordshire, care conținea probe referitoare la acuzațiile formulate în Marea Britanie.

Se așteaptă ca judecătorul Chamberlain să se pronunțe în cursul acestei săptămâni asupra solicitării fraților Tate privind acordarea permisiunii pentru continuarea procedurii de revizuire judiciară.