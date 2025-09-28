Nicușor Dan, un nou mesaj: Dragi basarabeni, ieșiți la vot. Sunt cele mai importante alegeri după comun

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică un mesaj către cetățenii Republicii Moldova, în contextul alegerilor parlamentare care se desfășurau peste Prut. El i-a îndemnat pe moldoveni să participe la scrutin, subliniind importanța momentului.

„Sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova după comunist. De alegerile acestea depinde viitorul vostru, al familiei voastre, al Republicii Moldova”, a afirmat șeful statului într-un mesaj publicat pe Facebook.

Apelul său a venit cu doar câteva ore înainte de închiderea urnelor, în încercarea de a mobiliza electoratul moldovean. Nicușor Dan a subliniat că rezultatul scrutinului va avea impact nu doar asupra prezentului, ci și asupra parcursului viitor al țării vecine.

Un mesaj similar a venit și din partea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Aceasta le-a cerut cetățenilor moldoveni să se prezinte la vot indiferent de locul unde se află: „în Franța, în Spania, în Irlanda, în România, în toate țările în care se găsesc astăzi”.

Lidera de la Chișinău a atras atenția că scrutinul reprezintă o confruntare între alegerea cetățenilor și „gruparea criminală Șor”, acuzată de tentative de fraudare.

Maia Sandu a avertizat că există rapoarte privind transportarea ilegală a alegătorilor către secțiile de votare din străinătate, în schimbul unor sume de bani.

Președinta Republicii Moldova a menționat și incidente precum alertele false cu bombă, tentativele de „carusel” electoral – prin scoaterea buletinelor nefolosite din secții – și încercările de obstrucționare a procesului de vot în zonele unde prezența este ridicată.

„Haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari!”, a transmis președinta Republicii Moldova Maia Sandu.

Și alți politicieni din România i-au îndemnat pe cetățenii Republicii Moldova să iasă la vot și să aleargă calea pro-europeană și democratică.