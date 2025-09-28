Republica Moldova, ținta atacurilor cibernetice în perioada alegerilor parlamentare. Peste 16 milioane de sesiuni, generate simultan

Republica Moldova. Peste 16 milioane de sesiuni generate simultan din mai multe țări au vizat, în ultimele două zile, infrastructura electorală a Republicii Moldova. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a anunțat că toate tentativele de atac au fost detectate și neutralizate în timp real, fără a afecta disponibilitatea sau integritatea serviciilor electorale.

„Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) informează despre mai multe tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale în zilele de 27–28 septembrie 2025”, se menționează în comunicatul oficial al instituției.

Printre țintele atacurilor s-au numărat platforma CEC.md, sistemele guvernamentale de servicii în cloud și de automatizare, precum și unele secții de votare din diaspora. Incidentele raportate au inclus atacuri de tip denial of service, tentative de introducere a codului malițios în bazele de date și infectări cu programe informatice nocive pe stațiile de vot.

„Ieri și azi infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic. E vorba, în special, de CEC.md, precum și mai multe secții de vot din afara țării. Toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără afectarea procesului electoral. Atacurile sunt orchestrate simultan cu scopul de a supra-încărca rețeaua STISC, care deservește CEC și altă infrastructură electorală”, menționează Recean.

Pentru a limita efectele atacurilor, STISC a blocat temporar platforma host.md, ceea ce a dus la restricționarea accesului la aproximativ 4.000 de site-uri.

Autoritățile au mai anunțat că, cu patru zile înainte de scrutin, mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor au fost compromise. Scopul ar fi fost utilizarea acestor rețele infectate pentru a lansa, în ziua alegerilor parlamentare, atacuri cibernetice asupra serverelor și infrastructurii CEC, cu intenția de a bloca activitatea instituției.

Cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a alege un nou parlament pentru următorii patru ani. Pragul de validare a alegerilor este o treime din alegătorii incluși în listele electorale. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.