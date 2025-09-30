Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 20 de ani de relație

Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit. Surse apropiate au declarat pentru TMZ că cei doi nu mai locuiesc împreună din vară. Potrivit surselor, Kidman ar fi încercat să-și salveze căsnicia, însă cântărețul country și-ar fi părăsit locuința din Nashville, după ce a ales să se mute într-o reședință separată.

Anunțul despre despărțirea celor doi a fost dezvăluită inițial de TMZ, care a citat surse apropiate cuplului. Potrivit acestora, cei doi trăiesc separat „încă de la începutul verii”, iar Kidman și-a asumat responsabilitatea de a „ține familia unită în această perioadă dificilă”.

Deși motivul oficial al despărțirii nu a fost făcut public, se pare că Nicole Kidman ar fi încercat să împiedice despărțirea. Keith Urban, cântăreț country laureat cu patru premii Grammy, a părăsit locuința comună din Nashville și și-a achiziționat propria casă în aceeași zonă.

Cuplul s-a căsătorit în iunie 2006 și au împreună două fiice, pe Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, de 14 ani. Pe parcursul mariajului, Nicole Kidman și Keith Urban au trecut prin numeroase momente de cumpănă, dar și prin perioade de succes și armonie. În 2006, la scurt timp după nuntă, Urban a intrat într-un centru de reabilitare pentru dependența de droguri și alcool.

Atunci, Kidman i-a fost alături și a jucat un rol important în recuperarea lui, iar amândoi au afirmat ulterior că acea experiență le-a întărit legătura. În mai 2025, au fost văzuți ținându-se de mână la gala Academy of Country Music Awards, iar în iunie au asistat la un meci de fotbal în Nashville.

Nicole Kidman și Keith Urban, ambii originari din Australia, au format timp de aproape 20 de ani unul dintre cele mai admirate cupluri din lume Urban declara în 2010, la The Oprah Winfrey Show, că Kidman i-a schimbat viața și i-a oferit echilibrul de care avea nevoie.

Actrița a fost căsătorită anterior cu actorul Tom Cruise. Cei doi au format un cuplu timp de peste zece ani și au împreună doi copii, însă mariajul lor s-a încheiat în 2001.