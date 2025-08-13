International New York: Mamdani, candidatul de extremă stânga, conduce detașat







Candidatul de extremă stânga Zohran Mamdani conduce detașat în cursa pentru Primăria New York, potrivit unui sondaj recent realizat de Siena College în rândul alegătorilor înregistrați.

Cu un sprijin de 44%, candidatul cu vederi comuniste radicale al partidului Democrat îi depășește considerabil pe contracandidații săi, fostul guvernator Andrew Cuomo (25%), republicanul Curtis Sliwa (12%) și actualul primar Eric Adams (7%), potrivit Fox News.

Rezultatele subliniază schimbările majore din peisajul politic al orașului și evidențiază provocările cu care se confruntă foști și actuali lideri locali.

Potrivit sondajului, Mamdani beneficiază de un sprijin de 53% în rândul alegătorilor democrați din New York City, în timp ce Cuomo adună 32%, iar ceilalți doi candidați rămân la valori cu o singură cifră. Datele arată că Republicanii din oraș îl preferă în proporție de peste două treimi pe Curtis Sliwa, în timp ce votanții independenți sunt mai divizați, cu 30% în favoarea lui Mamdani și 20% pentru Adams.

Sondajul relevă și diferențe clare pe grupe de vârstă: persoanele sub 35 de ani îl susțin covârșitor pe extremistul de stânga Mamdani, iar cei între 35 și 54 de ani îi acordă tot lui sprijinul majoritar.

În schimb, electoratul de peste 55 de ani îl preferă pe Cuomo cu 38% față de 32% pentru Mamdani. Este pentru prima dată când numele lui Mamdani apare în cercetările Siena, iar favorabilitatea sa în oraș se ridică la 46-32%, în timp ce la nivelul întregului stat cifrele sunt mai puțin favorabile (28-37%).

Andrew Cuomo, care a renunțat la funcția de guvernator și a pierdut ulterior primarele democrate în fața lui Mamdani, se confruntă cu cele mai scăzute cote de favorabilitate înregistrate vreodată în sondajele Siena: 37-54% în oraș și 29-61% la nivel statal. Printre democrații din întreg statul, imaginea sa a scăzut dramatic față de primăvara acestui an.

Primarul, intrat în cursă ca independent, se confruntă și el cu o percepție negativă: 30-58% în oraș și 22-51% în întreg statul. În ciuda faptului că anul trecut a fost acuzat de fapte de corupție, caz închis ulterior, Adams încearcă să se poziționeze ca o alternativă pro-aplicare a legii, mai ales după incidentul armat de pe Park Avenue.

Curtis Sliwa are o favorabilitate modestă, de 26-30% în tot statul și 30-42% în New York City.

Avansul semnificativ al lui Mamdani îl plasează ca favorit clar în competiția pentru Primăria New York. Sprijinul primit din partea unor figuri naționale precum Elizabeth Warren și Jerry Nadler compensează reținerea unor lideri locali de a-i oferi susținere publică. În același timp, contracandidații îl atacă pe teme precum siguranța publică și controlul chiriilor, Cuomo propunând chiar o lege inspirată de situația locativă a acestuia.

Mamdani, aflat într-un turneu de campanie anti-Trump, avertizează că politicile venite de la Washington vor afecta toate cartierele orașului și promite să continue să le combată. Atât profilul său progresist, cât și contrastul față de rivalii cu un trecut controversat par să-i consolideze poziția în sondaje.

Sondajul Siena indică o schimbare de paradigmă în politica newyorkeză, cu Mamdani în rol de lider incontestabil în această etapă a campaniei. Cu un sprijin solid în rândul electoratului tânăr și susținerea unor figuri naționale, el intră în ultimele luni ale cursei cu un avantaj ce ar putea fi decisiv, în timp ce rivalii săi luptă să recupereze terenul pierdut.