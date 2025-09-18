Monden

Naba Salem, ispita de la Insula Iubirii, are un nou iubit

Comentează știrea
Naba Salem, ispita de la Insula Iubirii, are un nou iubitNaba Salem/ Sursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

Naba Salem, fostă participantă în sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, a atras atenția publicului prin prezența carismatică. Pe parcursul emisiunii, aceasta s-a remarcat nu doar prin aspectul fizic, ci și prin atitudinea empatică și capacitatea de a înțelege dinamica relațiilor între concurenți.

Naba Salem, ispita de la Insula Iubirii, are un nou iubit

La finalul difuzării emisiunii, Naba a declarat că experiența de la Insula Iubirii a fost una aparte. Aceasta a legat relații de prietenie cu mai multe dintre ispitele din emisiune, dar și cu unii dintre concurenți. A fost alături de participanții care au ales să vorbească deschis despre dificultățile din cuplurile lor, oferindu-le sprijin moral și perspective bazate pe propriile observații.

La aproximativ șase luni de la încheierea filmărilor, Naba Salem a anunțat public că este într-o nouă relație. Informația a fost confirmată printr-o postare comună pe rețelele sociale, unde ea și actualul partener au făcut cunoscut faptul că formează un cuplu.

Naba Salem pare să își fi găsit liniștea alături de Erett Laurențiu. Cei doi au apărut împreună pe rețelele de socializare, unde au publicat imagini din timpul unei cine în oraș, semn că relația lor este deja asumată public.

Elogii pentru Cristi Chivu după debutul în Liga Campionilor. Ce notă a primit antrenorul lui Inter
Elogii pentru Cristi Chivu după debutul în Liga Campionilor. Ce notă a primit antrenorul lui Inter
Proteste fără precedent în Franța, cu aproape un milion de oameni în stradă
Proteste fără precedent în Franța, cu aproape un milion de oameni în stradă

Fosta ispită, într-o nouă relație cu Erett Laurențiu

Atât ea, cât și Erett Laurențiu au publicat pe contul deFacebook că sunt într-o relație.

Naba Salem a fost surprinsă într-un cadru relaxat, alături de actualul ei partener, Laurențiu. În imaginile publicate, acesta apare zâmbind către cameră, părând vizibil încântat de compania Nabei.

Conform informațiilor apărute în spațiul public, Laurențiu este student la Facultatea de Medicină, dar activează deja în mediul antreprenorial. Tânărul administrează două clinici estetice, situate în orașele Tulcea și Constanța.

Noua relație pare să vină într-un moment de echilibru pentru Naba, după ce în trecut a vorbit deschis despre dificultățile întâmpinate în fostele sale relații. Ea a mărturisit că a trecut printr-o legătură toxică, din care i-a fost greu să iasă. Cu toate acestea, experiențele anterioare nu au împiedicat-o să își ofere din nou șansa la fericire. În prezent, Naba pare să se bucure de o perioadă liniștită alături de noul ei partener, scrie a1.ro.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:46 - Lia Olguța Vasilescu critică absența lui Ilie Bolojan de la întâlnirea cu primarii
12:40 - Sorana Cîrstea, învinsă de Iga Swiatek la Korea Open
12:34 - Compania britanică GSK își extinde operațiunile în SUA cu o investiție record
12:24 - Elogii pentru Cristi Chivu după debutul în Liga Campionilor. Ce notă a primit antrenorul lui Inter
12:15 - Proteste fără precedent în Franța, cu aproape un milion de oameni în stradă
12:10 - Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu

HAI România!

Crin Antonescu, LIVE!
Crin Antonescu, LIVE!
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost

Proiecte speciale