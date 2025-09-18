Naba Salem, ispita de la Insula Iubirii, are un nou iubit

Naba Salem, fostă participantă în sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, a atras atenția publicului prin prezența carismatică. Pe parcursul emisiunii, aceasta s-a remarcat nu doar prin aspectul fizic, ci și prin atitudinea empatică și capacitatea de a înțelege dinamica relațiilor între concurenți.

La finalul difuzării emisiunii, Naba a declarat că experiența de la Insula Iubirii a fost una aparte. Aceasta a legat relații de prietenie cu mai multe dintre ispitele din emisiune, dar și cu unii dintre concurenți. A fost alături de participanții care au ales să vorbească deschis despre dificultățile din cuplurile lor, oferindu-le sprijin moral și perspective bazate pe propriile observații.

La aproximativ șase luni de la încheierea filmărilor, Naba Salem a anunțat public că este într-o nouă relație. Informația a fost confirmată printr-o postare comună pe rețelele sociale, unde ea și actualul partener au făcut cunoscut faptul că formează un cuplu.

Naba Salem pare să își fi găsit liniștea alături de Erett Laurențiu. Cei doi au apărut împreună pe rețelele de socializare, unde au publicat imagini din timpul unei cine în oraș, semn că relația lor este deja asumată public.

Atât ea, cât și Erett Laurențiu au publicat pe contul deFacebook că sunt într-o relație.

Naba Salem a fost surprinsă într-un cadru relaxat, alături de actualul ei partener, Laurențiu. În imaginile publicate, acesta apare zâmbind către cameră, părând vizibil încântat de compania Nabei.

Conform informațiilor apărute în spațiul public, Laurențiu este student la Facultatea de Medicină, dar activează deja în mediul antreprenorial. Tânărul administrează două clinici estetice, situate în orașele Tulcea și Constanța.

Noua relație pare să vină într-un moment de echilibru pentru Naba, după ce în trecut a vorbit deschis despre dificultățile întâmpinate în fostele sale relații. Ea a mărturisit că a trecut printr-o legătură toxică, din care i-a fost greu să iasă. Cu toate acestea, experiențele anterioare nu au împiedicat-o să își ofere din nou șansa la fericire. În prezent, Naba pare să se bucure de o perioadă liniștită alături de noul ei partener, scrie a1.ro.