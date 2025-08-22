Social

Muzică pentru vaci. Experimentele olandezei Flavia Faas devin virale

Sursă foto: https://flaviafaas.net/BUIK
Ea este artista care creează muzică pentru vaci și alte animale domestice. Susține că, astfel, animalele produc mai mult lapte, iar postările ei de pe rețelele sociale reflectă de la sine această pasiune, potrivit Fanatik.

Flavia Faas transformă muzica în aliat pentru vaci

Flavia Faas a atras atenția publicului după ce a început să compună muzică special pentru vaci, susținând că astfel animalele produc mai mult lapte.

Olandeza, pasionată de muzică și de animale domestice, a devenit virală pe rețelele de socializare, iar postările sale au adunat mii de reacții. Prin activitatea sa, Flavia combină arta cu cercetarea științifică pentru a crea o legătură între muzician și vaci.

Studiile Flaviei Faas susțin eficiența muzicii pentru vaci

Femeia nu se bazează doar pe intuiție. De-a lungul timpului, Flavia Faas a cercetat reacțiile vacilor la diverse instrumente și compoziții muzicale. „Fiecare vacă este diferită”, explică artista pentru agrarheute.com, subliniind că scopul ei este să creeze o formă de comunicare care să reducă stresul animalelor și să stimuleze producția de lapte.

Flavia Faas

Sursă foto: Instagram

În practică, Flavia merge pe pășuni cu chitară, acordeon și claviatură, cântând vacilor în timp ce acestea pasc. Această metodă urmărește să inducă o stare de relaxare, considerată esențială pentru o producție mai bună de laptef.

Cercetări și rezultate concrete

Influența muzicii asupra vacilor nu este un concept nou. Universitatea din Leicester a descoperit că opera „Pastorale” de Ludwig van Beethoven crește producția de lapte cu aproximativ 3%. Alte studii arată că ritmurile rapide, precum piesele „Venus” de Bananarama, pot reduce producția de lapte.

Cercetările din Africa de Sud, realizate la Universitatea din Pretoria, au demonstrat că vacile care au ascultat muzică  constant au avut niveluri mai scăzute de stres și au produs cu până la doi litri mai mult lapte la fiecare muls.

Aceste rezultate au validat observațiile Flaviei Faas și au inspirat alte experimente muzicale pentru animale. Fenomenul a fost numit „Moosic” și a devenit popular pe TikTok și alte rețele sociale, cu artiști internaționali care compun muzică pentru vaci pentru a reduce stresul și a stimula producția de lapte.

