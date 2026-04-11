Grigore Leșe a povestit cum era Învierea când era el copil. Ce spune despre genurile muzicii religioase

Artistul Grigore Leșe a declarat că Johann Sebastian Bach este „Dumnezeul muzicii” și consideră că poporul german este puternic datorită compozitorilor Bach și Beethoven. „Naţiunea germană e mare pentru că îi are pe Bach şi pe Beethoven. Nu ne jucăm. Au creat o muzică universală”, a spus acesta, la un post TV.

Artistul a afirmat că poporul german este „mare” deoarece îi are pe Bach și pe Beethoven, adăugând că aceștia au creat o muzică universală.

„Dacă eu vreau să-l reprezint pe Dumnezeu… În muzică cine-i Dumnezeu? Bach. E Dumnezeul muzicii. Naţiunea germană e mare pentru că îi are pe Bach şi pe Beethoven. Nu ne jucăm. Au creat o muzică universală. Nu ai impresia că ai aripi? Eu, de-a lungul anilor, a trebuit să am aripi să pot zbura peste zidul gros al nechemaţilor. Asta a trebuit să fac. Sunt cam mulţi. Acum m-am liniştit, că am trecut zidul”, a declarat Grigore Leșe, la Prima TV.

Grigore Leșe a explicat, de asemenea, că în postul Paștelui nu se pot cânta orice melodii și i-a criticat pe preoții care confundă genurile muzicii religioase. „Eu aş zice aşa: preoţii să rămână în biserică, iar artiştii să rămână pe scenă”, a spus acesta, în contextul în care unii preoți susțin și concerte de muzică populară, printre cei mai cunoscuți fiind Cristian Pomohaci.

Potrivit acestuia, „în biserică, cântarea trebuie să fie rugăciune”. „Te aduni prin cântare. Nu poţi cânta ce vrei în biserică. Nu poţi cânta pe scenă ce vrei. Nu! Pentru că dacă procedăm aşa, totul se devalorizează”, a explicat artistul.

Artistul a discutat despre modul în care era perceput Paștele în copilăria sa, afirmând că oamenii trăiau „în rânduială, trăiau în rost”.

„Oamenii erau în rânduială, trăiau în rost, abia așteptam aceste sărbători. Erau sărbători speciale, le așteptam cu drag. Mergeam la biserică, eram în rânduială, cultivam binele. Oamenii se iertau între ei, nu se urau. Oamenii aveau un comportament special. Paștele este sărbătoarea sărbătorilor. De Paște trebuie să fie timp bun, loc curat și suflet primenit. Dacă avem asta, putem ridica clopul. Trebuie să renunțăm la bârfe”, a mai spus acesta.