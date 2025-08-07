Social Motiv de panică în România. 20% din populație are probleme psihice







România traversează o perioadă sumbră, marcată de o creștere alarmantă a infracționalității violente. Atacuri brutale, tineri înarmați și recidiviști care comit crime cu sânge rece au transformat străzile în locuri nesigure.

„Mai este România un stat sigur pentru cetățenii săi?”, se întreabă tot mai mulți, pe fondul unei societăți care pare să fi pierdut reflexele de apărare.

Criminologii trag un semnal de alarmă privind deteriorarea sănătății sociale: „Societatea este într-o mare suferință”, afirmă Tudorel Butoi, subliniind că lipsa reacției statului alimentează această spirală a violenței.

Un punct nevralgic este modul în care statul tratează persoanele cu afecțiuni psihice, care sunt eliberate prematur și fără supraveghere adecvată.

„Este o bătaie de joc. Sunt scoși din criză în trei zile, li se dau niște pastile și sunt trimiși acasă. E inacceptabil!”, explică Butoi. În plus, rețelele sociale agravează situația, răspândind zvonuri și glorificând infractorii, ceea ce influențează negativ mentalitatea tinerilor. Psihologii criminaliști atrag atenția că „tinerii ajung să idolatrizeze infractorii și se visează ‘bombardieri’”, o situație ce amplifică degradarea colectivă.

Criminologul Dan Antonescu susține că, deși infracționalitatea nu a crescut neapărat, mediatizarea accentuează percepția de haos.

„Lipsa de educație, gelozia, problemele familiale și afecțiunile psihice netratate sunt doar câțiva dintre factorii ce favorizează violența extremă.” Problema reinserției sociale a celor eliberați din închisori este, de asemenea, majoră: „Ei nu mai înțeleg nimic din ceea ce întâlnesc... și pot să facă cine știe ce prostii.”

În opinia profesorului Butoi, soluția este drastică: „Campusuri de detenție permanente pentru indivizii extrem de violenți și imprevizibili, care să nu mai fie niciodată eliberați.”

Colonelul Liviu Chesnoiu avertizează că România este afectată și de consumul ridicat de alcool și droguri, ceea ce amplifică tulburările psihice: „Într-o țară care este pe primele locuri la consumul de alcool și unde violența domestică este larg răspândită, vă dați seama ce iese?” informează Antena 3 CNN.