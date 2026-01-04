Momente critice pentru zeci de mii de români. Autoritățile fac eforturi disperate pentru ca situația să nu degenereze

Peste 15.000 de consumatori din județul Alba nu au, duminică dimineață, energie electrică, după avariile provocate de ninsoare și viscol. Autoritățile anunță că echipele de intervenție lucrează în teren pentru remedierea defecțiunilor, iar în mai multe localități au fost instalate generatoare. Aproximativ 180 de oameni nu au nici apă, din cauza opririi pompelor.

Potrivit ISU Alba, la ora 8:30 erau înregistrați 15.390 de utilizatori nealimentați, față de peste 43.000 raportați inițial. În prezent, 36 de echipe ale DEER – Sucursala Alba acționează pentru repornirea rețelelor afectate.

Alimentarea stațiilor de pompare și tratare a apei este în curs de reluare, însă aproximativ 180 de consumatori rămân deocamdată fără apă potabilă.

Pentru sprijinirea intervențiilor, ISU Alba a pus la dispoziția distribuitorului două generatoare de mare putere (450 KVA și 250 KVA), la care se adaugă alte cinci generatoare de 450 KVA sosite de la inspectoratele din Sibiu, Arad, Mureș, Bihor și Cluj.

Echipamentele sunt distribuite astfel:

un generator de 250 KVA funcționează la Ciuruleasa;

un generator de 450 KVA, la Câmpeni, spre Abrud;

un generator de 450 KVA (ISU Sibiu), între Ciuruleasa și Abrud;

alte patru generatoare de 450 KVA urmează să fie puse în funcțiune la Vidra, Avram Iancu, Horea și Sălciua de Jos.

Circulația pe drumurile naționale și județene se desfășoară în condiții de iarnă. În noaptea de sâmbătă spre duminică s-a intervenit cu 64 de utilaje pentru menținerea traficului pe autostrăzile A1 și A10, dar și pe drumurile naționale și județene din Alba.

Autoritățile transmit că situația medicală este monitorizată atent:

„Monitorizarea persoanelor vulnerabile rămâne prioritară, iar până în momentul de faţă nu au fost raportate probleme privind transportul persoanelor dializate, al femeilor gravide sau al bolnavilor cronici către unităţile medicale. Rugăm cetăţenii să manifeste în continuare răbdare şi înţelegere. Toate forţele de intervenţie sunt mobilizate în teren şi vor continua acţiunile până la remedierea tuturor problemelor şi asigurarea circulaţiei în condiţii de deplină siguranţă pe toate arterele judeţului”, a transmis ISU Alba.