Revoluția Confiscată: Cine a tras după 22 decembrie? Adevărul sângeros despre preluarea puterii







Acest video oferă o incursiune detaliată și cutremurătoare în desfășurarea evenimentelor din decembrie 1989, analizând pas cu pas prăbușirea regimului comunist și instaurarea noii puteri. Este firul roșu al tragediei, pornind de la reprimarea brutală din Timișoara și operațiunea secretă „Trandafirul”, continuând cu revoltele din București, Cluj, Sibiu și Cugir, și culminând cu procesul sumar al cuplului Ceaușescu.

Dincolo de cronologia faptelor, sunt întrebări incomode despre „psihoza teroriștilor” – diversiunea care a generat sute de victime nevinovate după fuga dictatorului. Care este rolul cheie jucat de Ion Iliescu și grupul FSN, complicitatea armatei sub comanda generalului Stănculescu și ipoteza unei lovituri de stat mascate de revolta populară, dezvăluind prețul imens plătit de români pentru o libertate umbrită de jocuri de culise.