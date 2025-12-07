Mirela Oprișor, în doliu. Tatăl actriței a murit: Am fost „fata lui tata”!

Dimineața zilei de 4 decembrie 2025 a adus pentru actrița Mirela Oprișor un moment de mare durere: actrița a anunțat pe Facebook că tatăl ei s-a stins din viață. Mesajul pe care l-a transmis online, extrem de personal și emoționant, a ajuns rapid la public, care a reacționat cu un val de solidaritate.

În postarea sa, actrițaa rememorat relația profundă pe care a avut-o cu părintele ei, descriind afecțiunea, protecția și susținerea necondiționată pe care acesta i le-a oferit de-a lungul timpului. Într-un mesaj scurt, Mirela Oprișor a transmis durerea despărțirii, dar și recunoștința pentru anii în care tatăl i-a fost aproape.

„Am fost ‘fata lui tata’! Am fost adorată de tatăl meu și el a fost cel mai iubit tătic din lume! La revedere, tati meu! Drum lin în călătoria ta! Sper din tot sufletul să-ți găsești liniștea alături de fratele meu. Vă iubesc”, e mesajul postat de actrița Mirela Oprișor.

Mesajul ei lasă să se vadă o legătură afectivă puternică, pentru care cuvintele rămân o formă de omagiu, dar și un mod de a marca simbolic trecerea celui dispărut.

Postarea a strâns rapid peste 700 de comentarii, oameni obișnuiți și admiratori trimițând condoleanțe și mesaje de susținere. Mulți i-au lăsat actriței gânduri de încurajare, amintind că dragostea unui părinte continuă să existe dincolo de absență.

Numeroase personalități din teatru și film au reacționat la rândul lor: Andi Vasluianu, Gabriela Popescu, Emilia Popescu, Oana Pellea, Rodica Negrea, Vlad Zamfirescu, Victoria Cociaș, Irina Movilă și Andreea Grămoșteanu au transmis public cuvinte de sprijin. Mesajele lor, marcate de respect și empatie, subliniază unitatea lumii artistice în momente de pierdere.

În spațiul online, reacțiile continuă să apară, fiecare comentariu conturând discret imaginea tatălui pomenit de actriță: un om dedicat, protector, așa cum l-a prezentat însăși fiica sa. Comunitatea îi rămâne alături Mirelei Oprișor, oferindu-i sprijinul necesar în aceste zile încărcate de durere.