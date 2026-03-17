Mirel Curea despre Călin Georgescu: „E un escroc. Minte cum respiră”

Mirel Curea spune despre fostul candidat Călin Georgescu că este „un escroc, care minte cum respiră”. Declarația a fost făcută la emisiunea moderată de Dan Andronic, difuzată pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, alături de generalul Alexandru Grumaz. Prima temă a fost legată de tevatura creată în jurul subiectului întâlnirii dintre Călin Georgescu și Sebastian Ghiță. O lămurire importantă a adus Dan Andronic AICI.

Mirel Curea a afirmat că explicațiile lui Georgescu, legate de vizita la Belgrad, acolo unde a discutat cu Ghiță, sunt penibile. Iar fostul candidat la alegerile prezidențiale minte fără să clipească.

„Când eram în clasa a doua, a treia, și mă duceam cu lecții nefăcute la școală, eu mințeam mai bine decât ăsta. Veneam cu scenarii mult mai plauzibile. E un escroc. Minte cum respiră. Eu am și scris pe Facebook că ceilalți, cei care i-au dat (n.r. - bani), i-au stricat toate socotele lui Georgescu”, a spus jurnalistul.

Mirel Curea a povestit că l-a cunoscut în tinerețe pe Călin Georgescu, în perioada studenției. Ulterior, după mulți ani, atunci când politicianul a devenit cunoscut public, și-a întrebat mai multe cunoștințe cum era perceput în facultate.

„Vreo doi ani am fost și prin Facultatea de Îmbunătățiri Funciare. Am plecat repede... Cam în aceeași vreme cu el. Și când a apărut el pe piață, am avut pe cine să întreb. Domnule, vi-l mai amintiți pe ăla? Am întrebat un fost profesor dacă își mai aduce aminte. Mi-a zis: Era un securist, ne feream toți de el, că îl bănuiam că e securist, că e sifon, că e informator.”

Jurnalistul a desființat explicațiile date de Georgescu, în privința întâlnirii cu Sebastian Ghiță. „O minciună de om prost. Și doar proștii pot să creadă așa ceva. Adică un prost minte, numai un prost poate să-l creadă. Cum adică, el se ducea să ceară bani ca să fie refuzat și să acrediteze legenda că el nu are bani?

Păi nu spunea el că în campania electorală n-a cheltuit niciun euro? Pentru că n-a avut bani? De ce avea nevoie de a acredita această legendă, dacă era un adevăr? Pe de o parte. Pe de altă parte, în timpul ăsta lua 10.000 de euro pe lună de la Potra”, a mai spus Mirel Curea.