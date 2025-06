Monden Mirabela Dauer, chemată să dea explicații la DNA. Legături cu generalul Cătălin Zisu







Mirabela Dauer se confruntă cu o serie de probleme, după ce generalul Cătălin Zisu i-ar fi oferit un loc de veci în Cimitirul Ghencea. Astfel, artista a fost citată ca martor în dosarul legat de atribuirea ilegală a unor locuri de veci.

Mirabela Dauer, audiată la Direcția Națională Anticorupție

Conform procurorilor, Cătălin Zisu i-ar fi solicitat unui alt general, aflat în funcția de administrator al Cimitirului Ghencea, să atribuie ilegal mai multe locuri de veci unor persoane apropiate. În total, cinci persoane ar fi fost oferite în mod ilegal, iar Mirabela Dauer s-ar fi numărat printre beneficiari.

Mai mult, două locuri de veci ar fi fost trecute pe numele rudelor generalului în rezervă. După ce a aflat că va fi nevoită să dea explicații la DNA, artista a declarat că ar fi plătit pentru locul de veci.

Cum se apără artista

În plus, Mirabela Dauer l-a lăudat pe generalul Cătălin Zisu pentru respectul pe care l-a arătat față de artiști. Acesta este suspectat că l-ar fi determinat pe Alexandru Nedelcu, fostul comandant al unității care administra Cimitirul Militar Ghencea III, să aprobe în mod ilegal concesionarea unor locuri de veci pe o perioadă de 49 de ani.

Potrivit anchetatorilor, beneficiarii acestor concesiuni erau persoane care nu îndeplineau criteriile prevăzute de lege. În dosarul concesionărilor sunt vizați, alături de Zisu, generalul de brigadă în rezervă Alexandru Nedelcu (fost șef al Cimitirului Militar Ghencea III), colonelul Ionuț-Leonard Ghiorghe, doi plutonieri adjutanți principali și un angajat civil al cimitirului militar.

Mirabela Dauer, despre scandalul în care a fost implicată

Artista a mărturisit că și-a dorit un loc de veci nu pentru ca fanii ei să aibă unde să-i aducă o floare sau să-i aprindă o lumânare.

„Mi-am dorit un loc de veci — nu ca să-mi aparțină mie, mi l-am dorit pentru ca cei ce m-au iubit să aibă unde să-mi lase o floare, să-mi aprindă o lumânare. O dorință tăcută de liniște pentru ce va fi după plecarea spre lumea mai bună Prin mărinimia generalului Zisu, am primit o concesiune plătită, nu cerșită. Am crezut că, odată cu ea, va veni și pacea. Dar în loc de recunoștință, am primit o citație. Pentru prima dată în viața mea, m-am văzut chemată la DNA. Nu pentru o vină, ci pentru o presupunere. Nu pentru o faptă, ci pentru o neînțelegere”, a explicat ea.

De asemenea, Mirabela Dauer i-a transmis un mesaj de recunoștință generalului Cătălin Zisu, menționând că adevărul va ieși la iveală.

„Mulțumesc tuturor celor care îmi sunt alături, care cunosc omul din spatele numelui și care înțeleg că arta nu se judecă, ci se respectă. Mulțumesc și respect este ceea ce îi transmit generalului Cătălin Zisu. Și încă ceva - adevărul iese întotdeauna la suprafață, să nu uiți! Vă îmbrățișez! Cu tristețe, dar cu fruntea sus, Mirabela Dauer”, a mai spus artista.