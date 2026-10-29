Majoritatea angajaților combinatului siderurgic Liberty Galați vor fi trimiși în șomaj tehnic de la 1 noiembrie. Măsura îi vizează pe cei mai mulți dintre cei 2.200 de angajați ai companiei. O parte a personalului își va continua însă activitatea pentru asigurarea pazei și efectuarea operațiunilor necesare conservării instalațiilor.

Decizia a fost comunicată joi dimineață, printr-o notificare internă transmisă angajaților. Aceștia au fost informați că, pe parcursul lunii noiembrie, activitatea va fi întreruptă temporar, conform hotărârii conducerii societății. Salariații trebuie să completeze până pe 30 octombrie un tabel, în funcție de programul de lucru stabilit.

La câteva ore după prima informare, conducerea combinatului a transmis un al doilea document intern, în care a explicat motivele care au dus la adoptarea măsurii. Compania se confruntă cu dificultăți importante, inclusiv în ceea ce privește alimentarea cu energie și transportul angajaților.

„Vă informăm că - pe fondul dificultăţilor severe prin care trecem - inclusiv cele legate de furnizarea de energie şi de transportul salariaţilor, s-a luat decizia ca regimul de lucru de la 1 noiembrie 2026 că fie cel de “întrerupere temporară a activităţii”, cunoscut sub denumirea de “şomaj tehnic”. Măsura se aplică şi pentru salariaţii de la Liberty Tubular Products S.A”, se arată în documentul intern, consultat de News.ro.

Hotărârea nu presupune oprirea tuturor activităților de pe platforma siderurgică. Unele departamente vor continua să funcționeze pentru îndeplinirea sarcinilor considerate indispensabile.

„La nivelul departamentelor vor fi menţinute unele servicii şi activităţi esenţiale”, se mai arată în respectiva adresă.

Reprezentanții companiei au confirmat că măsura se va aplica celei mai mari părți a personalului, însă numărul exact al salariaților care vor rămâne la serviciu nu a fost încă stabilit.

„Majoritatea celor 2.200 de angajaţi vor intra în şomaj tehnic”, a declarat pentru News.ro un reprezentant al Liberty Galaţi.

În prezent, fiecare departament stabilește necesarul de personal pentru activitățile care nu pot fi întrerupte.

„Încă se organizează, la nivelul departamentelor. Vor mai fi oameni necesari la pază sau mentenanţă”, a mai spus acesta.

Decizia privind șomajul tehnic a fost luată după ce conducerea combinatului a atras public atenția asupra problemelor cu care se confruntă unitatea siderurgică.

În timp ce compania se pregătește pentru întreruperea temporară a activității, salariații au anunțat organizarea unei noi acțiuni de protest.

Manifestația este programată vineri, 30 octombrie, pe platoul din fața Prefecturii Galați.

Angajații cer explicații privind viitorul combinatului și situația locurilor de muncă. Nemulțumirile sunt legate și de restanțele salariale, în condițiile în care oamenii nu și-au mai primit salariile din luna mai.