Social Criză la Combinatul Siderurgic Liberty Galați. Angajații intră în șomaj tehnic din septembrie







Combinatul Siderurgic Liberty Galați va intra în șomaj tehnic, prin rotație, de la 1 septembrie, în ciuda finanțării de peste 290 de milioane de euro primite de la statul român. Măsura a fost adoptată de conducerea Combinatului ca urmare a situației financiare critice și datoriilor care depășesc un miliard de euro, potrivit Europa Liberă.

Angajații au fost înștiințați marți, 26 august, printr-un email intern, care conținea un document denumit „Șomaj tehnic- informații pentru organizare”. Documentul, adresat șefilor de departament, conținea infomații despre măsurile pe care personalul trebuie să le urmeze în următoarea perioadă, când majoritatea angajaților vor rămâne acasă prin rotație.

De pe data de 1 septembrie, angajații Combinatului Siderurgic vor veni la muncă doar prin rotație, pentru a se ocupa de comenzile rămase sau pentru a asigura activitățile tehnologice preventive, cum ar fi siguranța echipamentelor și a liniei de producție.

Cornel Moisescu, directorul de producție al Combinatului Siderurgic, a declaraț pentru ziarul local „Viața Liberă” că „cel puțin o mie de oameni vor rămâne în continuare zilnic pe platformă”. Potrivit acestuia, secția de Țevi Sudate, va funcționa în continuare, deoarece secția continuă să aibă comennzi.

Conducerea Liberty Galați a justificat măsura șomajului prin dificultățile financiare acumulate în ultima perioadă, în ciuda împrumutului de 292 milioane de euro, acordat de Exim Banca Românească, controlată de statul român. Fondurile erau destinate repornirii Furnalului 5, însă producția nu a atins nivelul necesar pentru acoperirea costurilor.

Înființat în 1961 și preluat în 2019 de grupul britanic Liberty House, are în prezent 4700 de angajați. Pe perioada supsendării contractului de muncă, salariații vor beneficia de o indemnizație de 75% din salariul de bază deținut de la data suspendării.

Pentru a primi această indemnizație, angajații trebuie să se afle la dispoziția conducerii companiei pe întreaga perioadă a suspendării contractului.

Împrumuturile acordate de statul român, în valoare de 142 de milioane de euro în decembrie 2023 și 150 de milioane de euro în decembrie 2024, nu au reușit să restabilească stabilitatea producției. Din 5 martie 2025, Liberty Galați se află în administrare judiciară preventivă, iar Liberty Tubular Products, filiala care deține fabrica de țevi sudate, se află în aceeași situație din 13 august 2025.