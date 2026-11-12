Aproximativ 4 milioane de angajați au participat miercuri, 11 noiembrie 2026, la o grevă generală organizată în Spania împotriva crizei locuințelor, a chiriilor tot mai mari și a dificultăților de acces la o locuință, potrivit Reuters.

Protestele au avut loc în mai multe orașe, inclusiv Madrid și Barcelona, iar spre seară au izbucnit confruntări între manifestanți și forțele de ordine. Poliția a raportat cel puțin 73 de arestări la nivel național.

Acțiunea sindicală este prima grevă generală organizată în Spania după 2012 și are loc cu mai puțin de trei săptămâni înaintea alegerilor parlamentare anticipate, programate pentru 29 noiembrie.

Nemulțumirea populației este alimentată de creșterea prețurilor locuințelor, de majorarea chiriilor și de dificultatea tot mai mare a tinerilor de a deveni proprietari sau de a-și permite o locuință cu chirie.

Potrivit estimărilor Băncii Spaniei, țara se confruntă cu un deficit de aproximativ 750.000 de locuințe, iar dezechilibrul ar putea depăși un milion de unități până în 2028. Oferta insuficientă de locuințe, în raport cu numărul gospodăriilor nou-formate, a contribuit la creșterea prețurilor și la presiunea asupra pieței chiriilor.

Situația este deosebit de dificilă pentru tineri. Datele Consiliului Tineretului din Spania, citate de Reuters, arată că chiria medie lunară a ajuns la 1.176 de euro. Această sumă reprezintă aproximativ 98,7% din salariul lunar mediu al unui tânăr din țară.

Pentru mulți angajați, obținerea independenței financiare a devenit astfel tot mai dificilă. La Madrid, Jesús González, un angajat în vârstă de 36 de ani din departamentul IT al unui spital, a declarat pentru Reuters că încă nu își permite să locuiască singur.

„Chiriile continuă să crească, prețurile locuințelor continuă să crească și pur și simplu este imposibil”, a explicat acesta.

Protestatarii au cerut salarii care să le permită accesul la o locuință decentă, măsuri împotriva evacuărilor și intervenții pentru limitarea presiunii exercitate de creșterea chiriilor.

Majoritatea manifestațiilor s-au desfășurat fără incidente grave, însă situația s-a tensionat în cursul serii. La Barcelona, după încheierea marșului principal, au izbucnit confruntări între polițiști și unii dintre participanți. Imaginile Reuters au surprins mobilier incendiat pe stradă.

La Madrid, forțele antirevoltă au intervenit în zona Plaza de España, unde au folosit proiectile cu spumă, gaze lacrimogene și spray iritant pentru dispersarea manifestanților, potrivit unui martor Reuters.

Până la ora 21:00 GMT, autoritățile raportaseră cel puțin 73 de arestări și 1.044 de incidente asociate grevei. Printre acestea s-au numărat blocarea unor sedii și platforme industriale, precum și incendierea containerelor de gunoi.

Sindicatele au anunțat că vor depune o plângere penală împotriva intervenției poliției, pe care au calificat-o drept disproporționată.

Reprezentanții sindicali au afirmat că 20 de protestatari au fost răniți în timpul operațiunilor în care au fost folosite gaze lacrimogene și bastoane. Ministerul de Interne nu oferise un răspuns la solicitarea de comentarii a Reuters la momentul publicării articolului.

Participarea la grevă a fost inegală în diferitele regiuni ale Spaniei. Cele mai puternice mobilizări au fost înregistrate în zonele de coastă, unde presiunea asupra pieței imobiliare este mai mare.

Potrivit sindicatelor UGT și CCOO, rata participării a ajuns la 90% în porturi și în industria auto. Activitatea a fost oprită complet în mai multe unități industriale, inclusiv la fabrica Volkswagen din Navarra și la uzina SEAT din Barcelona.

Impactul s-a resimțit și în sectorul energetic. Operatorul rețelei electrice spaniole, Red Eléctrica, a raportat o scădere de până la 15,5% a cererii de electricitate între orele 10:00 și 11:00.

Transportul public a funcționat, de asemenea, cu restricții. Metroul din Barcelona a anunțat că trenurile nu vor circula în afara intervalelor de vârf, în timp ce în Madrid utilizarea metroului în orele aglomerate a fost cu 42% mai redusă față de aceeași perioadă a săptămânii precedente.

Magazinele de pe Gran Vía, una dintre principalele artere comerciale din Madrid, și-au tras obloanele în timpul manifestațiilor. Printre comercianții care au închis temporar s-au numărat Primark, H&M și Pull&Bear. Măsuri similare au fost luate și de numeroase magazine din Barcelona, în anticiparea unor eventuale incidente.

Protestele au o miză și politică. Alegerile anticipate din 29 noiembrie se desfășoară într-o perioadă în care criza locuințelor a devenit una dintre principalele teme de dezbatere publică.

Premierul Pedro Sánchez încearcă să valorifice nemulțumirea alegătorilor față de costurile locuirii, însă guvernul său se confruntă și cu critici privind gestionarea altor evenimente recente, inclusiv un accident feroviar mortal și un incident grav legat de migrație în Ceuta.

Nemulțumirea față de situația locuințelor s-a amplificat după evacuarea unei femei de 87 de ani din Madrid, care a murit ulterior. Cazul a declanșat proteste și a readus în atenție consecințele sociale ale evacuărilor.

Tensiunile au crescut și după ce Parlamentul spaniol a respins, în octombrie, mai multe măsuri guvernamentale menite să limiteze evacuările și presiunea asupra chiriilor.

Deși mobilizarea a afectat transporturile, industria și activitatea comercială, impactul economic ar putea fi mai redus decât în cazul unor greve generale anterioare.

Miguel Cardoso, economist-șef la BBVA Research, a explicat că extinderea muncii la distanță și creșterea ponderii serviciilor în economia spaniolă reduc efectele unei astfel de acțiuni.

Estimarea sa este că greva ar putea diminua produsul intern brut anual al Spaniei cu aproximativ 0,1-0,2%.

Reprezentanții organizației patronale CEOE au criticat însă greva, susținând că aceasta afectează inclusiv întreprinderile mici, care se confruntă la rândul lor cu dificultăți în recrutarea angajaților din cauza lipsei locuințelor accesibile.

Vicepreședinta organizației, Angela de Miguel, a declarat pentru televiziunea publică TVE că soluția ar trebui să includă construirea mai multor locuințe și reducerea taxelor asociate construcției și cumpărării unei proprietăți.

Greva din 11 noiembrie arată amploarea nemulțumirii față de costurile locuirii într-o țară în care deficitul de locuințe și creșterea chiriilor afectează tot mai multe categorii sociale.

Cu alegerile anticipate programate pentru 29 noiembrie, problema accesului la o locuință decentă va rămâne una dintre temele importante ale dezbaterii politice. Sindicatele și organizațiile chiriașilor cer intervenții concrete, în timp ce autoritățile trebuie să găsească soluții pentru creșterea ofertei de locuințe accesibile.