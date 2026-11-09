O rețea rusă de dezinformare a încercat să profite de protestele violente din Franța din octombrie 2026, folosind rețelele sociale pentru a răspândi informații false despre migrație, securitate și capacitatea autorităților de a controla situația. Potrivit unei evaluări interne a Uniunii Europene, citate de Reuters pe 9 noiembrie, operațiunea urmărea să prezinte conducerea franceză drept slabă și tot mai autoritară.

Documentul european identifică rețeaua cunoscută sub numele de „Operation Overload”, asociată cu Rusia, drept unul dintre actorii care au încercat să influențeze percepția publică asupra manifestațiilor. Rapoartele nu au găsit însă dovezi că aceste entități ar fi organizat sau amplificat protestele.

Manifestațiile au izbucnit în mai multe orașe franceze în octombrie, pe fondul nemulțumirilor legate de creșterea costului vieții și deteriorarea serviciilor publice. Protestele au implicat sindicate, studenți și membri ai mișcării Vestelor Galbene, iar în unele localități confruntările au degenerat în violențe.

Potrivit evaluării europene, care analizează perioada 7-21 octombrie, rețeaua rusă a distribuit materiale video care imitau aparițiile unor instituții media occidentale. Unele înregistrări prezentau informații false despre presupuse agresiuni sexuale comise de migranți asupra protestatarilor sau despre atacuri teroriste iminente.

Scopul acestor materiale era să asocieze tulburările sociale cu imigrația necontrolată și să alimenteze percepția că autoritățile franceze au pierdut controlul asupra situației.

Documentul UE arată că astfel de evenimente pot fi exploatate pentru a submina încrederea în guverne, a accentua diviziunile sociale și a influența percepțiile publice înaintea alegerilor.

Evaluarea Ministerului francez de Externe arată că mesajele despre proteste au ajuns la un public foarte numeros. Analiza a urmărit cele mai vizualizate zece postări publicate pe platforma X în perioada 16-18 octombrie 2026.

Datele prezentate în raport indică diferențe importante între categoriile de conturi analizate:

2,8 milioane de vizualizări au înregistrat cele mai populare zece postări din zona pro-rusă.

Peste 49 de milioane de vizualizări au acumulat cele mai populare zece postări asociate unor oficiali, publicații și influenceri MAGA.

Peste 35 de milioane de vizualizări au avut cele mai populare zece postări provenite de la oficiali israelieni, conturi guvernamentale, publicații și influenceri din Israel.

Cifrele se referă la cele zece postări cu cele mai multe vizualizări din fiecare categorie, nu la totalul activității conturilor respective.

Raportul francez a identificat mesaje care legau violențele de islamismul radical și de migrație. Autorii evaluării au descris aceste mesaje drept narațiuni ostile, capabile să influențeze percepția publică asupra evenimentelor interne din Franța.

Potrivit evaluării europene, Operation Overload este activă din septembrie 2023 și vizează persoane publice, instituții și organizații media occidentale.

Metoda folosită presupune imitarea unor surse de informare cunoscute, prin materiale video care arată ca niște reportaje autentice. Rețeaua utilizează titluri de presă falsificate, imagini manipulate și materiale în care vocile unor experți pot fi reproduse cu ajutorul inteligenței artificiale.

Un raport publicat în 2024 de serviciul francez de monitorizare a interferențelor digitale, Viginum, a documentat activități asociate acestei campanii, cunoscută și sub numele de Matryoshka.

La rândul său, Institutul pentru Dialog Strategic (ISD), un centru de cercetare cu sediul în Marea Britanie, a descris operațiunea drept o campanie persistentă, caracterizată printr-un volum ridicat de conținut și prin imitarea unor surse considerate de încredere.

Rețeaua își adaptează mesajele în funcție de evenimentele din țările vizate. Astfel, o criză socială, o dezbatere politică sau un scrutin electoral pot deveni ocazii pentru distribuirea unor materiale menite să alimenteze neîncrederea în instituții.

Unul dintre obiectivele menționate în evaluarea UE este diminuarea sprijinului european pentru Ucraina. Potrivit documentului, operațiunea promovează ideea că guvernele europene acordă prioritate ajutorului pentru Ucraina în detrimentul problemelor interne.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat pe 21 octombrie că nu existau indicii vizibile privind o intervenție străină în organizarea protestelor, dar că au existat acțiuni de manipulare a informațiilor din exterior.

Ministerul rus de Externe nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta noile informații. În august, purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova respinsese acuzațiile formulate de o instituție franceză privind răspândirea dezinformării în legătură cu alegerile din 2027.

Nici biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu și nici Ministerul israelian de Externe nu au transmis un răspuns solicitărilor Reuters privind constatările raportului francez.

Reuters precizează că nu a putut verifica independent afirmațiile prezentate în cele două evaluări interne, ale Uniunii Europene și Ministerului francez de Externe.

Elina Treyger, cercetătoare principală în științe politice la RAND Corporation, consideră că asemenea campanii fac parte dintr-o competiție de durată pentru influențarea modului în care sunt percepute democrațiile occidentale.

Potrivit acesteia, mesajele care exploatează tensiunile sociale pot contribui la amplificarea reacțiilor împotriva imigrației și la orientarea unei părți a electoratului european către poziții politice mai radicale.

Evaluarea europeană face însă o distincție importantă: nu există dovezi că Rusia sau alți actori externi au provocat ori au intensificat protestele din Franța. Activitatea identificată este descrisă drept o exploatare oportunistă a unei crize deja existente.