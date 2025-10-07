Monden

Mihai Tufan, întreținut de Oana Marica și alte domnițe pe un vas de lux în Porto Cervo

Mihai Tufan, întreținut de Oana Marica și alte domnițe pe un vas de lux în Porto CervoOana Marica. Sursa foto Instagram
Milionarul Mihai Tufan se pare că a uitat de momentele grele din viața lui, mai ales după vizita din Porto Cervo. Acolo a fost surprins alături de Oana Marica, dar și de alte două domnișoare pe un iaht de lux.

Mihai Tufan, un răsfățat

Potrivit informațiilor și imaginilor din spațiul public, omul de afaceri alături de Bunesa s-a distrat de minune în această vară. Mai exact, aceștia au fost în vacanță în Puerto Cervo, Italia. Până aici nimic neobișnuit, dacă nu s-ar fi lăsat cu o petrecere în patru oameni.

Oana Marica

Oana Marica. Sursa foto: EVZ

Totul s-a întâmplat pe o ambarcațiune de lux, unde Mihai Tufan s-a bucurat de prezența celor trei domnișoare. Iubita lui, dar și Roxana Bădescu și Beatrice Damian. Cele trei i-ar fi ținut companie acestuia toată seara în timp ce dansau și se simțeau bine.

Un cuplu deschis la senzații tari

Gurile rele spun că ar fi fost mai mult de atât, dar cine poate ști cu adevărat. Cert este că de când ar fi iubita lui Tufan, Oana Marica pare să o ducă mult mai bine financiar. Omul de afaceri i-ar fi pus la dispoziție mașini scumpe, dar și conturile sale. De altfel, tot el ar fi și motivul pentru care aceasta și-ar fi încheiat socotelile cu Mititelu Junior și i-ar fi rupt inima tinerelului.

Dar unde este interes, nu e tocmeală, cel puțin nu în lumea Oanei Marica. Drept urmare aceasta și-a văzut de treabă și a ales milionarul cu mai mare deschidere de portofel. Bunesa este una dintre cele mai râvnite femei din lumea bună a capitalei.

Greu de măritat

Deși a marcat și ea tot felul de aventuri, inclusiv cu Alex Bodi, aceasta nu s-a căsătorit, semn că nici nu prea își dorește să se așeze la casa ea.  Chiar dacă nu a dus niciodată lipsă de pretendenți care au investit în ea, Oana Marica a decis că libertatea e sfântă.

Cel puțin până acum. Rămâne de văzut dacă finanțele lui Mihai Tufan și desigur sufletul lui, o vor cuceri pe brunetă.

