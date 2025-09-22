Scandal de proporții în centrul Bucureștiului. Oana Marica și fiica unui bogătaș s-au lovit fără milă

Oana Marica și Sara, fiica milionarului Vasile Albulescu se pare că au avut o confruntare care s-a lăsat cu scântei. Motivul este unul halucinant, potrivit lui Cristian Rizea.

Cristian Rizea face dezvăluiri șocante despre lumea bună a Bucureștiului. Acesta spune că Oana Marica și Sara s-ar fi încăierat la Brasserie, în Dorobanți. Motivul ar fi tatăl Sarei. ”Pentru că la Madrid, nea Vasile Albulescu (n.r.- tatăl Sarei), mare afacerist pe banii statutului a avut ceva de-a-face cu Oana Marica.

Fata lui Albulescu a aflat că asta umbla cu viitorul ei bărbat. Ăsta cică și acum e terminat după ea și se duce la baie și plânge noaptea cu gândul la Oana. I-a nenorocit asta pe toți. Măi Oana, tu ai făcut bulevardul Șoseaua Nordului să se numească bulevardul Oana. Nu e normal așa ceva. Eu știu că te-a adus ăla din Ploiești, în 2013.

Ca să înțelegeți de ce s-au certat. Și cine a mai fost la Sara? A mai fost un băiat, ăla de la Altex. Ăla are fetișuri. De asta s-au certat divele acolo la Brasserie. Mai era una Andreea de la Ploiești, o luase Ureche de nevastă. Toate erau din anturajul familiei Ghiță și a familiei Cosma, nu mai zic de doamna Andreea. Ce dosar are și aia, notărița. Acolo vorbim arăbește”, a mai explicat fostul deputat.

Cât despre istoricul Oanei, Rizea a fost cuprinzător. ”Oana creează numai conflicte. Întâi a executat Ștefan Building Azimut. Și a venit nevasta peste ei, a luat-o la bătaie. După a preluat-o Ion Beton, actualul soț al Laurei Teodoru. Ginerele lui Gigi, Mihăiță Mincu, a luat-o și el acum doi ani pe Oana Marica.

El și cu Dani Năstase care are restaurant în Pipera. Se zice că își dădea hotelul tot. Termopane era disperat când umbla cu ea și a rămas disperat până în ziua de azi. Și acum are copil cu Sara, dar ăsta plânge după Oana. Mititelu plânge după Oana. A fost și cu Bodi”, a încheiat Rizea.