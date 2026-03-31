Metoda ingenioasă a doi pensionari pentru facturi mici la curent

Doi pensionari din sudul Devonului au găsit o modalitate prin care să reducă drastic costurile cu energia electrică, profitând de sistemele solare fotovoltaice, potrivit The Guardian. În contextul scumpirilor din energie și carburanți, cauzate parțial de tensiunile militare din Orientul Mijlociu, tot mai mulți britanici caută soluții pentru a-și ușura cheltuielile lunare.

Lewis Rogers, 70 de ani, fost contabil, și soția sa, Veronica, 66 de ani, au investit în octombrie 2024 într-un sistem complet de energie solară, compus din 19 panouri pe acoperișul casei orientate spre vest, o baterie de stocare și un încărcător pentru mașina electrică.

Costul total al instalației a fost de 13.700 de lire sterline. De la instalare, cei doi susțin că în majoritatea lunilor facturile lor la electricitate și gaz au fost practic zero, chiar și în sezonul rece. Înainte de această investiție, cheltuielile lunare ale cuplului se ridicau la aproximativ 140 de lire pe lună.

Lewis a explicat faptul că economiile anuale se apropie de 1.800 de lire, ceea ce ar permite recuperarea investiției în aproximativ opt ani, fără a lua în calcul veniturile suplimentare obținute din vânzarea surplusului de energie în rețea. Într-o singură lună de vară, cuplul a înregistrat un câștig de 178 de lire doar din energia produsă în exces și trimisă înapoi în sistem.

În medie, locuința lor consumă zilnic între 5 și 6 kWh, însă într-o zi însorită au reușit să producă 24 kWh, dintre care 18 kWh au fost exportați în rețeaua electrică. Această strategie nu doar că le asigură independența energetică, dar le poate aduce și venituri suplimentare, transformând consumul de electricitate într-un mic profit pasiv.

Energia solară devine tot mai atractivă ca soluție pe termen lung pentru reducerea facturilor, mai ales în condițiile creșterii prețurilor la utilități. Deși costul inițial al sistemelor solare rămâne ridicat, iar randamentul scade în perioadele cu soare mai puțin intens, mulți consideră că beneficiile financiare și ecologice justifică investiția.