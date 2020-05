Claudia Mahu, este, de asemenea, un al medic care a supraviețuit bolii Covid-19. Cele două cadre medicale au vorbit despre acest episod în cadrul unui interviu pentru Digi 24.

Dr. Alida Moise – șef Secție AȚI, Spitalul Gerota: „Am venit pentru că au ales copiii mei să vin, după cum v-am spus în discuția anterioară. Eu inițial am refuzat interviul. Colegul dvs. a spus că a primit acceptul după o perioada lungă de timp, de fapt, inițial, am refuzat.

În clipa în care mi s-a transmis că intenționați să vă cereți scuze și am spus asta acasă, copiii mei au fost cei care au considerat că e ok și e suficient și nu trebuie să vă refuz. Eu nu am fost trează atunci, nu am văzut știrea, ei sunt cei care au trăit impactul emoțional negativ și dacă ei au considerat că este OK să vin, pentru mine n-a fost o problemă să accept.

(…) eram deja intubată și sedată în acea seară și așa am fost opt zile. Din relatările – puține – despre perioada aceea știu că am fost foarte rău. A fost o perioadă în care am fost foarte, foarte rău. (…) deja de două zile aveam ceva frisoane în timpul nopții și n-a fost o surpriză rezultatul.

Dar acesta e rolul nostru de medici, să fim puternici întotdeauna. Dacă un anestezist se pierde, ce se întâmplă cu echipa medicală? Exersăm asta în fiecare zi, pentru asta ne-am pregătit. Efectiv ne-a fost și nouă teamă, este firesc, avem familii, avem copii, dar datoria noastră este să îngrijim pacienți.

Gândiți-vă la colegii de la Balș sau de la Babeș care asta fac de atâta timp și o vor mai face. Motivația este cea care ne-a determinat să alegem meseria aceasta.

(…) Eu m-am simțit foarte singură, am fost singură în rezervă. Pacienții sunt singuri, fiecare cu durerea, cu suferința lui, separat de cei dragi. E foarte greu de trecut peste asta”.

Dr. Claudia Mahu – director-ajunct la Direcția Medicală MAI: „A fost într-adevăr o perioadă foarte grea, trecând printr-o pneumonie care ne-a deteriorat starea. Toți cei care am făcut pneumonie am fost mai afectați.

Cum trecem printr-o boală ca aceasta? Am primit un suport foarte atent din partea cadrelor medicale din „Victor Babeș”, cărora le mulțumim. A fost greu, dar am ținut aproape și așa cum spunea Alida, lucrul ăsta ne-a legat și mai mult.

(…)Sperăm să schimbăm multe și să trecem cu toții – referindu-ne la toată lumea – să trecem cu bine de perioada aceasta. Pe de altă parte, suntem în spital de 20 de ani și niciodată nu mi-aș părăsi corabia nici eu, nici Alida și niciunul dintre colegii noștri. Suntem uniți și dedicați. Și oricând am lua-o de la capăt”.