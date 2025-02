Politica Marcel Ciolacu vrea să-l vadă plecat pe Toni Greblă de la șefia AEP. Mesaj ferm transmis de premier







Premierul Marcel Ciolacu a declarat că Toni Greblă nu ar mai trebui să ocupe funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP). Motivele invocate de acesta nu sunt legate de organizarea alegerilor anterioare, ci de modul în care AEP funcționează și colaborează cu Guvernul.

Marcel Ciolacu: Toni Greblă nu ar trebui să conducă AEP

Marcel Ciolacu a afirmat că Toni Greblă nu ar trebui să rămână la conducerea Autorității Electorale Permanente și că șefia trebuie schimbată „din alte motive”.

El a subliniat că Legislativul are autoritatea de a decide dacă șefia AEP va fi schimbată.

„Nu eu hotărăsc. Acest lucru îl hotărăște Parlamentul, dar, repet, din alte motive care țin de funcționare și de raportare între AEP și Guvern. Dar nu Toni Greblă a coordonat alegerile”, a susținut acesta.

Premierul a susținut că nu știe ce s-a întâmplat după renumărarea voturilor

Premierul a declarat că ceea ce l-a deranjat la scrutinul prezidențial de anul trecut a fost precedentul creat prin anularea alegerilor și renumărarea voturilor.

Marcel Ciolacu a reamintit că, a doua zi după primul tur al alegerilor, a precizat că nu va solicita depunerea unei contestații, chiar dacă diferența dintre el și candidata de pe locul al doilea, Elena Lasconi, era foarte mică.

Premierul României a afirmat că nu cunoaște ce s-a întâmplat după renumărarea voturilor, dar și-ar dori să afle.

„Precedentul creat. M-a deranjat foarte mult și renumărarea. A doua zi după alegeri, la ora 11, eu am ieșit la presă și am spus că nu voi face nicio contestație, nu cere renumărare. Și am închis discuția. Primul ministru și Guvernul nu anulează alegeri, organizează alegeri.

Nu-mi aduc aminte ca la aceste alegeri să fi fost probleme mari în secțiile de vot. Nici după renumărare. Nici nu știu ce s-a întâmplat după renumărare. Poate n-ar fi rău să ne spună AEP-ul. N-am cerut. Dar mi-aș dori să știu”, a mărturisit acesta, la podcastul lui Vlad Mercori.