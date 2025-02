Monden Mama Roxanei Ciuhulescu, la un pas de moarte: A trebuit să-i sparg ușa casei







Pe data de 2 ianuarie, Roxana Ciuhulescu a fost nevoită să spargă ușa mamei sale pentru că aceasta nu mai răspundea la telefon. Mama ei a suferit o penumonie interstițială, o viroză gravă pe care o contractase de la o prietenă, care a evoluat rapid și a dus la o formă severă de penumonie.

Roxana Ciuhulescu a trecut prin clipe groaznice

Roxana a povestit că și-a găsit mama într-o stare groaznică și că nici măcar nu se mai putea ridica de jos. Aceasta a spus că era să facă infarct în fața ușii când a văzut că femeia care i-a dat viață nu răspunde.

„Pe 2 ianuarie a trebuit să-i sparg ușa casei unde locuiește mama pentru că nu mai răspundea la telefon. Am găsit-o într-o stare… nu se mai putea ridica de jos, comunica, dar era de câteva ore pe jos, a făcut o pneumonie interstițială, o viroză pe care a luat-o de la o prietenă și care a evoluat și a dus apoi la pneumonie, dar când ai deja 70 plus evoluează, probabil, mai repede.

A fost un început de an foarte greu, mi-a fost frică pentru ea pentru că nu mai răspundea la telefon iar din momentul în care am ajuns în fața ușii și până am reușit să spargem ușa cu o echipă specializată, am crezut că fac eu infarct în fața ușii. Când am găsit-o pe jos și am văzut că nu avea putere să se ridice, mi-am dat seama cât de neputincioși suntem!”, a spus ea, potrivit Click.ro.

Cum se simte mama ei acum

După acest incident neplăcut, prezentatoarea i-a luat un cadru cu roți și o persoană care stă cu ea și o ajută în permanență. Aceasta a spus că mama ei se simte mai bine acum și că speră să nu mai pățească nimic.

A fost extrem de greu

„Mama este bine acum, i-am luat și un cadru cu roți, are și pe cineva care stă cu ea și o ajută. A fost foarte greu pentru noi pentru că urma să plec din țară, doctora m-a asigurat că este în afara oricărui pericol, eram pregătiți să anulăm vacanța dar până la urmă am plecat! A fost greu! Este singurul meu părinte pe care îl mai am, tata s-a stins când eu aveam 10 ani, a murit în ’89 și îmi doresc să o am pe mama alături de mine cât mai mult timp”, a adăugat vedeta.