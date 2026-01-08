Magda Catone, despre iubirea cu Șerban Ionescu: Avea un magnetism rar întâlnit

Actrița Magda Catone a rememorat la un podcat prima întâlnire cu Șerban Ionescu și cât de repede a cucerit-o artistul. Cei doi s-au cunoscut la un film.

Cei doi actori s-au cunoscut prin prisma meseriei. ”L-am cunoscut la un film e malul Oltului. Nu mi-ar fi trecut prin cap că o să mă ceară de soție. El venea la noi la clasă, ne vizita în sensul în care, venea să își salte profesorul, pe Amza Pelea. de multe ori plecam împreună cu el, mai mulți colegi și stăteam împreună la un suc la un pahar de bere, de vorbă.

Dar niciodată nu părea că sunt aleasa. Avea un magnetism așa unic, era foarte agil, se mișca foarte agil și părea intangibil. Era foarte prietenos și m-am bucurat de simpatia lui”, a istorisit artista.

Magda Catone a mai explicat că apropierea a avut loc la o filmare de noapte. ”Eu eram crescută alături de fratele meu care avea aceiași vârstă cu el. Și știam ce înseamnă apropierea de vârstă și de băieți, eu aveam 24 și el avea 32 de ani. Am avut așa ocazia asta să fiu invitată la filmare, într-un hotel în care o colegă de-a mea, celebra Ioana Crăciunescu, cu cea care făcuse el deja carieră în filmul Ion- Blestemul pământului, blestemul iubirii.

A refuzat să filmeze pentru o zi de filmare care era de fapt o noapte. Ajungeam la 6 în locație și dimineața la 6 am plecat spre București că aveam repetiții lateatrul de comedie”.

Cei doi actori s-au văzut mai apoi în București, iar din momentul acela lucrurile au căpătat o altă întorsătură. ”Eram pe val, repetam , jucam, un început de carieră promițător. Și mi-am zis să merg și la filmarea asta. Filmarea a fost continuă. Până dimineața nu a fost un răgaz. Ei s-au dus și s-au culcat, eu am venit în București.

Dar șederea asta împreună a fost cu o chimie care ne-a surprins. Și am lăsat o portiță deschisă. Și când a venit în București m-a căutat, a stat la mine la masă. Și l-am invitat să rămână la mine într-o altă cameră. Mai apoi la câteva luni m-a cerut încăsătorie”, a declarat cântăreața.