Magda Catone, despre întâlnirea cu Șerban Ionescu. Amintiri din studenție

Magda Catone a absolvit Academia de Artă Teatrală și Cinematografică din București în anul 1982, la clasa profesorilor Amza Pellea și Ion Cojar. Ea a povestit că a fost pasionată de actorie de la o vârstă fragedă și că a învățat foarte multe de la Amza Pelea, care a ajutat-o încă din facultate.

„În liceu mi-am dat seama că voi fi actriță. Aveam tot felul de roluri mici în piesele din liceu. Apoi, când am crescut am început să fiu văzută. Pentru mine ca exemplu, în copilărie era Catherine Haber, după aia Audrey Haber cu frumusețea și fragilitatea ei și în cele din urmă am rămas la Haber. Este clar că avem nevoie de modele. Eu mereu l-am avut ca model pe Amza, el mereu a știut cum să explice orice situație. Nu se raporta la noi ca la niște simpli studenți, mereu ne explica tot ce avea de explicat ca unui amic, prin povești captivante”, a mărturisit Magda Catone.

Magda Catone, despre familia sa

Magda Catone a vorbit și despre fiul ei, Carol Ionescu, care a jucat în mai multe filme de succes, printre care și „Teambuilding”. Actrița a povestit că s-a străduit să-i ofere o educație bună și să-i îndrepte atenția către cultură.

„Eu mi-am educat copilul cum am fost și eu educată. Am vrut să crească bine și l-am croit spre activități. L-am dus la înot, la tot felul de preocupări pentru a-și petrece timpul bine. El mergea să facă muzică. Am avut grijă de educație. Îmi aduc aminte, era Sânziana Pop și care într-o mărturisire scria către familie: vă rog duceți-o pe fetiță la orele de pian. Am să plătesc când ies din pușcărie. Preocuparea pentru cultură este ceva care ține de responsabilitate. Este foarte important să ai astfel de preocupări” a spus Magda Catone în podcastului moderat de Mirel Curea, „Hai România”.

Magda Catone a povestit și despre momentul în care l-a întâlnit pe soțul ei, Șerban Ionescu. Marele actor a murit în 2012, după o lungă suferință. „Eu l-am cunoscut pe soțul meu la școală. Când eram studentă. Venea la profesorul Amza de la teatru. Am jucat o scenă împreună și așa ne-am apropiat foarte tare.”