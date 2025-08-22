Social Localităţi pe cale de dispariţie. Satul cu doar trei locuitori, la 110 km de Capitală







Republica Moldova. Satul Lazo din raionul Ștefan Vodă se află la aproximativ 110 kilometri de Chișinău și la doar 10 kilometri de centrul raional Căușeni. Cândva plin de viață, satul e acum pustiu. Case ruinate, ulițe goale și doar trei oameni care mai locuiesc aici.

Potrivit statisticilor, în sateleraionului Ștefan Vodă trăiesc aproximativ 70.000 de locuitori, majoritatea fiind persoane adulte. În ultimul deceniu, populația rurală a scăzut cu peste 8.000 de persoane din cauza migrației și plecării în orașe. În satul Lazo nu mai există școală sau farmacie, iar singurul magazin se deschide doar câteva ore pe zi.

Odinioară o comunitate plină de viață, satul a ajuns acum la case părăsite și gospodării prăbușite. Nu are asfalt, nici grădiniță. Oficial sunt înregistrați 40 de locuitori, însă în realitate doar trei mai trăiesc aici.

În 1940, satul Lazo avea 21 de locuitori, în 2004 ajunsese la 66, iar astăzi mai figurează doar 40 pe hârtie. Situația este similară și în comuna Alava, din care face parte satul.

Sate întregi din Republica Moldova sunt pe cale de dispariţie din cauza depopulării. Cum ar fi, de exemplu, Odaia din raionul Șoldănești sau Garbatovca din Orhei, unde viața devine insuportabilă din cauza lipsei infrastructurii. Această situație, descrisă ca fiind alarmantă, este cauzată de exodul populației spre zone urbane și de lipsa condițiilor necesare traiului în satele depopulate, care riscă să dispară complet.

Principala cauză este lipsa infrastructurii, inclusiv a drumurilor de acces, face viața în aceste sate foarte grea, determinând oamenii să migreze.

Oamenii părăsesc satele fără să privească înapoi, în căutarea unor condiții mai bune de viață în orașe.Fără o infrastructură adecvată și oportunități, satele nu mai pot susține o populație, devenind tot mai depopulate. Statisticile arată că în 98 de sate din Republica Moldova au rămas să trăiască mai puțin de 100 de oameni. Iar unele sate au rămas doar pe hartă.

Expertul Veaceslav Ioniță afirmă că depopularea continuă din cauza sărăciei, inflației și migrației masive spre orașe sau străinătate.După independență, 1,5 milioane de cetățeni au părăsit Moldova, un sfert din malul drept și o treime din Transnistria. Anual, între 35.000 și 40.000 de persoane aleg să trăiască peste hotare, potrivit statisticilor oficiale.

În ultimii trei ani, satele Moldovei au pierdut peste 116.000 de locuitori. Populația rurală numără acum 1,4 milioane de oameni. Doar șase procente dintre ei sunt copii și adolescenți. La 1 ianuarie 2024, populația totală cu reședință obișnuită a fost de 2,423 milioane. Comparativ cu începutul lui 2023, sunt cu 69.000 mai puțini, adică o scădere de 2,8%