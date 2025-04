Monden Leonard Doroftei, în culmea fericirii. A primit cel mai frumos cadou de ziua lui







Leonard Doroftei a împlinit 55 de ani și a primit un cadou impresionant. Fostul campion mondial a devenit bunic pentru prima dată.

Leonard Doroftei, bunic pentru prima dată

Fostul mare pugilist s-a arătat extrem de încântat de această veste. Soția fiului său mijlociu a născut chiar de ziua lui.

„Uite, stau ca pe ghimpi, lângă telefon, că urmează să primesc cel mai frumos cadou. Soția fiului meu mijlociu, Alexandru, urmează să nască chiar azi, de ziua mea. Și e băiețel. O să fiu bunic! Ce puteam să-mi doresc mai mult?! Nu puteam să mergem toți la spital, așa că eu am rămas acasă și aștept să mă anunțe”, a declarat Leonard Doroftei, potrivit GSP.

Are planuri mari

De altfel, fostul campion are deja planuri pentru viitorul nepotului său.

„Îți dai seama, gata, e clar că boxul merge mai departe în familia Doroftei. Deja m-am gândit, am făcut planuri, programe de antrenament pentru nepotu' (râde). Gata, acum nu mai sunt «Moșu'» doar ca poreclă, o să fiu moș și pentru cel mic. Dar el o să-mi zică «Champ». Deja mănușile sunt pregătite, sală avem, abia aștept să începem treaba", a adăugat el.

După cinci ani petrecuți în Canada, unde a obținut licența de antrenor, Leonard Doroftei a hotărât să se întoarcă în România. După ce s-a întors în țară, fostul campion și-a îndeplinit visul de a avea o sală de box. Astfel, fostul mare pugilist îi îndrumă pe tinerii care își doresc să facă performanță în lumea sportului.

„Am deschis sala și Clubul Leonard Doroftei. Avem deja cam 150 de oameni care vin să se antreneze la noi. Am un francez care îl aduce la sală și pe băiețelul lui de 3 ani, să facă mișcare, în timp ce tatăl lui se antrenează. Dar am și oameni de 50 plus”, a explicat el.

Leonard Doroftei și-a văzut visul împlinit

Fostul campion a mărturisit că îi primește pe cei care îndrăgesc acest sport.

„Eu sunt cel mai bătrân de acolo. Nu e club de performanță, e de sănătate, îi învăț box pe oameni. Și crede-mă că, după o oră cu mine, sunt storși. Că mie îmi place să lucrez cu ei, să le arăt, să le explic. Se simt bine, învață lucruri noi, se lucrează la greu", a mai spus el.

Fostul sportiv și soția lui sunt părinții a trei copii: doi băieți, Adrian și Alexandru, și o fiică, Vanessa.

Recent, el a dezvăluit că a făcut anumite greșeli în relația cu băieții lui.

„I-am dus la box, i-am dus la diferite sporturi. Totul a fost frumos cât i-am dus. Când nu i-am mai dus, n-au simțit nevoia să se ducă singuri. Am crezut că sunt un părinte modern, că i-am lăsat să aleagă. Dar nu e OK. Trebuie să îi împingi. Copilul trebuie împins, trebuie ajutat. Am greșit. Am greșit ca părinte la capitolul ăsta!”, povestea fostul campion.