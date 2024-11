Sport Leonard Doroftei, despre greșelile pe care le-a făcut ca părinte. Ce-și reproșează legat de copiii săi







Leonard Doroftei, fostul mare campion mondial de box, a vorbit despre greșelile pe care le-a făcut ca părinte. Fostul sportiv și soția sa au trei copii, doi băieți, Adrian și Alexandru, și o fată, Vanessa.

În vârstă de 54 de ani, fostul campion mondial, crede că a greșit pentru că nu a luat anumite decizii în cazul copiilor săi. La vremea respectivă, spune, acum, a considerat că aceștia trebuie să-și facă propriile alegeri.

Leonard Doroftei vorbește despre copii

Fostul campion mondial a vorbit despre cei doi băieți ai săi, Adrian și Alexandru. Leonard Doroftei regretă că nici unul nu i-a călcat pe urme și nu a ales să boxeze. El spune că i-a lăsat să aleagă, considerând că este un părinte modern. Însă, acum crede că a greșit și că ar fi trebuit să-i împingă de la spate.

„I-am dus la box, i-am dus la diferite sporturi. Totul a fost frumos cât i-am dus. Când nu i-am mai dus, n-au simțit nevoia să se ducă singuri. Am crezut că sunt un părinte modern, că i-am lăsat să aleagă. Dar nu e OK. Trebuie să îi împingi. Copilul trebuie împins, trebuie ajutat. Am greșit. Am greșit ca părinte la capitolul ăsta!”, a spus, cu regret fostul campion Leonard Doroftei.

În acest context a vorbit și despre copilăria sa. El a afirmat că alegerea cea mai bună, în cazul său, a fost sportul. Alternativa ar fi fost o viață la marginea societății, un om care nu-și găsește locul în societate. Din această perspectivă spune că nu consideră greșit ceea ce a făcut. Boxul a implicat multe lovituri pe care le-a primit, dar și o viață mai bună, este de părere Leonard Doroftei.

„Am luat pumni! Dar gândiți-vă că mai bine am luat pumni decât să fiu la periferia orașului Ploiești un bețiv care nu face nimic. (...) Singura mea șansă în copilărie era să mă ia fratele meu la fotbal, unde juca el la o echipă de aia de uzină, să mă angajeze la turnătorie. Am văzut ce înseamnă turnătoria și am zis: «vă mulțumesc»! Sportul pe mine m-a salvat!”, a povestit Doroftei.

Problemele medicale din copilărie

În acest context, fostul sportiv Leonard Doroftei a vorbit și despre problemele medicale pe care le-a avut în copilărie. El a subliniat că sportul, respectiv boxul, l-a ajutat să se mențină sănătos și ăn formă.

„Trebuie să știți că la șase ani am fost anchilozat de piciorul stâng. Am stat în spital la noi, la Ploiești, am făcut ani de zile Moldamin... Ne trimitea partidul la nămol la Techirghiol...”, a mai spus fostul boxer Leonard Doroftei.

Sportul a precizat, fostul campion, l-a ajutat să se mențină sănătos. Datorită vieții cumpătate, de sportiv, și a antrenamentelor a reușit să facă față problemelor de sănătate.

„Boxul m-a ajutat și mă ajută în continuare să mă mențin sănătos. Eu ce-am avut în plus față de alții a fost inimă! În rest, am fost toți la fel”, a precizat Leonard Doroftei.

Leonard Doroftei nu a mai rezistat departe de casă

În urmă cu câțiva ani, fostul boxer a renunțat la proprietățile din România și s-a mutat în Canada. Leonard Doroftei a făcut această alegere în contextul unor probleme pe care le-a avut cu afacerile, în Ploiești. A rezistat departe de casă, cinci ani, după care a revenit.

„Mi-am vândut casa pe nimic... Am lăsat tot în urmă și am plecat”, a spus Leonard Doroftei, despre decizia radicală pe care a luat-o.

A rezistat cinci ani, dar dorul de casă l-a făcut să revină în țara natală. Acum și-a închiriat un apartament și duce o viață liniștită.