Leonard Doroftei, mândru de copiii săi. Mesajul campionului mondial pentru fiica sa, Vanessa

Vanessa, fata lui Leonard Doroftei și-a celebrat ziua de naștere împreună cu cei doi frați ai ei, Alexandru și Adrian.

Alături de soția lui, Monica, Moșu duce o viața departe de România, țara pe care a și reprezentat-o în competițiile sportive. În urmă cu patru ani, familia Doroftei a decis să înceapă o nouă viață departe de țara natală și s-au mutat peste Ocean.

Cei trei copii ai pugilistului român nu sunt prieteni buni cu reflectoarele. De fapt stau departe de lumina camerelor de filmat și se focuseaza pe studiu și pe carieră. Fiul cel mare este deja un om de afaceri respectat. A reușit să-și facă tatăl mândru. Însă, luna octombrie este despre Vanessa, singura fată a familiei Doroftei. Domnișoară elegantă, Vanessa are planuri mari pentru viitor, vrea să devină medic.

„La mulți ani, Vanessa Doroftei! Te iubim❤️”, a fost mesajul lui Leonard Doroftei pentru fiica lui. Într-un interviu mai vechi, ”Moșu” vorbea despre băiatul cel mare, Adrian. Atunci Leonard Doroftei se lăuda cu reușita copilului, intrase în domeniul imobiliar și chiar a reușit să se mențină.

Cât despre al doilea băiat, Alex, ei bine a terminat una din cele mai grele facultăți și anume cea de fizică.

Vanessa nu este străină de lumina reflectoarelor, apare la TV încă de când era mică. Dar tânăra a s-a transformat într-o domnișoară în toată regula.

Vanessa locuiește în Montreal și studiază la un colegiu de prestigiu. Iar părinții ei nu pot fi decât mândrii de acest lucru. O susțin necondiționat.

La doar 25 de ani, fiul lui Leonard Doroftei a realizat ceea ce alții doar visează. Este un antreprenor de succes în Canada. Primul job a fost cadrul unei companii aeriene, iar banii obținuți i-a investit. Fără a profita de numele tatălui său, Adrian Doroftei a luptat cu propriile forțe până a atins ce și-a propus. Un adevărat exemplu de ambiție și determinare pentru generația tânără și nu numai.

„Departe de România mă ocup cu tot ce nu aș fi putut să mă ocup aici. Sunt independent, sunt antreprenor. Am intrat în lumea dezvoltării imobiliare. Prima dată am plecat în 2016, în timpul Facultății de Drept. Primul job a fost în Resurse Umane într-o mare companie aeriană din Canada. Acolo am învățat ce înseamnă mediul corporatist și asta mi-a consolidat ideea că nu vreau să lucrez pentru nimeni altcineva decât pentru mine. Eu am început să investesc.

Câștigam destul de bine. În loc să cheltui banii prostesc, eu am ales să îi strâng și să-i investesc. Am făcut primele investiții la bursă la 21 de ani, iar până la 25 de ani pot să spun că lucrul acesta mi-a oferit o bază de capital, care mi-a permis să nu am limitări în investițiile în care mi le doream”, a declarat Adrian Doroftei, fiul cel mare al fostului campion mondial Leonard Doroftei.