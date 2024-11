Monden Marele regret al lui Leonard Doroftei. KO-urile primite de la viață de fostul campion







Dublu medaliat olimpic, campion mondial și campion european, Leonard Doroftei s-a întors definitiv în România. A făcut multe KO-uri în cariera sa, dar a primit, la rândul lui, mai multe lovituri dureroase de la viață. După cinci ani petrecuți în Canada, "Moșu'" s-a mutat la București, acolo unde a închiriat un apartament.

Leonard Doroftei s-a liniștit și privește în urmă fără supărare și resentimente. Întors în țară, el a rememorat etapele importante din viață.

Șmecherii din Biroul Federal

Din 2012, timp de trei ani, a fost președinte al Federației Române de box, dar Leonard Doroftei a simțit că e doar o funcție onorifică și că e lăsat în afara deciziilor.

"Pentru că Federația nu o conduce președintele, o conduce Biroul Federal. Și sunt câțiva șmecheri în Biroul Federal care știu să-și facă treburile... și cam așa se întâmplă. Tu trebuie doar să semnezi. Și am spus, stai un pic, că nu merge! Și s-a terminat. Am spus stop joc!", își amintește el.

Leonard Doroftei regretă că nu a rămas în lumea boxului și a încercat să se îmbogoțească intrând în afaceri.

"A fost o lume în care nu trebuia să fiu. Cârciumărie... Nu e lumea mea. N-a fost lumea mea. Eu mai am câte un reproș, că m-am purtat urât cu unii, cu alții. Asta e. Fiecare cu timpul, cu nervii lui", a declarat el pentru gsp.

Și-a vândut casa "pe nimic"

Restaurantul din Ploiești a mers o vreme, apoi a trebuit să plece, din pricina faptului că primăria a pus o bulină roșie pe blocul în care funcționa.

Așa că "Moșu'" a plecat, cu familia, în Canada, acolo unde a devenit antrenor de box. Nu înainte de a-și vinde casa "pe nimic".

"Am lăsat tot în urmă și am plecat. Pentru că am simțit nevoia să fac o schimbare, am simțit că trebuie să fac ceva", a spus el.

"Am stat și m-am întrebat ce știu să fac. Să muncesc pe șantier?! O să trebuiască să-și bată capul cu mine să mă învețe să fac lucruri. Nu, știu să fac box! A venit Adrian Diaconu la mine și mi-a zis: Moșule, vrei să antrenezi? Au nevoie de un antrenor aici, la sală. M-am dus! Am antrenat o perioadă. După care a venit pandemia, s-a închis", a mărturisit Leonard Doroftei.