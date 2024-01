Leonard Doroftei revine în țară. Cine l-a determinat să ia această decizie radicală

Leonard Doroftei, fost campion mondial la box, a primit licența de antrenor de box și face ceea ce știe el mai bine. Muncește asiduu la sala pe care o are în Montreal. Dar, Moșu și-a propus ca în acest an să revină pe meleagurile patriei și are și motive să o facă.

Leonard Doroftei revine în țară

După Leonard Doroftei, doar pugilistul gălățean Lucian Bute a reușit să se ridice la performanțele atinse de Moșu. Așadar, planul fostului boxer din Ploiești este să revină în țară și să reia totul de la zero, chiar dacă a trecut bine de prima tinerețe. Cât despre resursele financiare, Doroftei a pus ceva deoparte cât a antrenat în Canada. Banii ar urma să-i investească într-o nouă sală, nu foarte mare.

„Am făcut sala asta aici să prind cât mai multă experiență și să mă întorc la București. Planul e ca în 2024 să fiu din nou acasă. Nu cred că mai pot. Sunt pregătit să o iau iar de la zero. Bani sunt. Am niște bani puși deoparte. Voi face o sală mică în România, mă bazez pe o anumită clientelă”, a declarat Leonard Doroftei, pentru GSP.

Își va deschide o mică sală de box

Doroftei a explicat decizia de a reveni în țară. Vanessa, fata lui, vrea să studieze medicina în țară. În ultimul an de colegiu, fiica pugilistului român nu s-a adaptat la viața de peste Ocean. De patru ani stă doar în casă, nu prea are viața socială. Singura ei vacanță este atunci când revine în România, spune Leonard Doroftei.

„Fetița e în ultimul an la colegiu și vrea la medicină. Ea nu s-a regăsit aici, stă de 4 ani în casă. Stă numai în cameră. Singura ei vacanță e când merge în România. Vrea să dea la Medicină, acasă. E deșteaptă, face 20 de ani peste câteva zile.

Fiul meu, Alex, e cu IT-ul. Cât a fost în România s-a întreținut singur, a făcut facultatea, e inginer. Când a venit aici, și-a găsit de lucru încă din prima săptămână, a început să facă bani de acasă. Adrian e manager, e bine și el.”, a mai spus Doroftei.

Cariera lui Leonard Doroftei

Deși numai are nevoie de prezentare, merită menționat că Leonard Doroftei a trecut de la amatori la profesioniști în 1997 când a semnat cu Interbox, un club canadian de box. După cinci ani de sacrificii și mult antrenament Moșu ridica pe 5 ianuarie titlul de campion mondial profesionist la categoria ușoară WBA.

Leonard Doroftei l-a învins la puncte pe Raul Hoacio Balbi într-un meci greu, de povestit nepoților. Balbi a ceru revanșa, iar boxerul român n-a ezitat. Astfel, pe 31 mai, la București, Moșul l-a învins pentru a doua oară pe Raul Balbi.

Următorul meci mare făcut de Doroftei a fost cel împotriva americanului Spadafora, meci care a contat pentru unificarea titlurilor WBA și IBF la categoria ușoară. Atunci, românul a fost învins de arbitrii. Datele statistice au trecut în dreptul boxerului român 344 de lovituri, în timp ce adversarul său a aruncat doar 259 de pumni. Arbitrii au decis atunci egaitate.

Leonard Doroftei s-a retras pe 24 iulie 2004 după celebrul meci disputat în fața pugilistului Arturo Gatti.