Monden Revenire de senzație în Las Fierbinţi. E o vedetă iubită de milioane de români







Fanii serialului Las Fierbinți au motive de bucurie: Gianina se întoarce alături de prietenii ei. Va fi prima ei apariție din acest sezon, după ce actrița Anca Dumitra a luat o pauză pentru a naște un băiețel.

În urmă cu câteva zile, Anca Dumitra a postat un filmuleț cu fiul ei, Levi Nicholas, născut în urmă cu doar două luni.

E gata să se întoarcă

„Sunt copleșită de emoții. Slavă Domnului, totul este bine, totul a decurs bine. Mâine facem o săptămână și sunt cea mai fericită. Am un băiețel de nota 10. Are puțin colici, noi am ajuns acasă de câteva zile, e foarte precis deja ca program, să vedem dacă rămâne așa", a spus actrița.

Acum, Anca Dumitra, actriţa care o interpretează pe Gianina în Las Fierbinţi, este gata să se întoarcă pe platourile de filmare. Pentru început, ea a apărut în episodul cu numărul 25. Fanii au putut s-o vadă spre sfârşitul episodul, într-un apel video cu Aspirina (Mirela Oprişor).

Anca Dumitra a jucat în filmele Haita de acţiune (2023, regia Vali Dobrogeanu), Complet necunoscuţi (2021, regia Octavian Strunilă), Unde dai şi unde crapă (2012, regia Andrei Ion).

E căsătorită cu un afacerist din Austria

La un an de când și-au unit destinele, Anca Dumitra și Manfred Spendier au anunțat că deveni părinți. Vedeta de la Pro TV a împărtășit mai multe fotografii cu burtica ei de gravidă pe Instagram, atrăgând un val de reacții din partea urmăritorilor săi. Comentariile frumoase și aprecierile au curs din partea fanilor, însă și colegii de breaslă i-au transmis felicitări și încurajări.

„Într-o lume magică, unde visele devin realitate”, a scris ea pe Instagram.

„El e catolic, dar a primit bilet de voie. Am fost la părintele Vasile Ioana și ne-a îndrumat, dar nu a fost dumnealui în ziua respectivă și a fost părintele Dima", a povestit vedeta.