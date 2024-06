Monden Leonard Doroftei o luase razna din cauza alcoolului. Cum a scăpat de patima băuturii







Leonard Doroftei s-a mutat în 2019 în Canada, alături de familia sa. Aici a luat-o de la zero deoarece își dorea să devină antrenor, iar pentru asta trebuia să renunțe la alcool.

Leonard Doroftei a ajuns să slăbească 20 de kilograme în doar câteva luni, datorită revenirii în sală. De asemenea, a trebuit să renunțe la alcool deoarece, spune el, o luase razna.

„Alcoolul schimbă vieţi. Am avut un moment în care am luat-o razna şi spun că am reuşit să mă redresez. Spun asta pentru că am luat o decizie, am plecat, m-am focusat pe ce am de făcut şi am înţeles că, dacă vreau să fiu un antrenor de top şi să dau tot ce e mai bun, nu pot să mă duc mahmur la antrenamente dimineaţa.

Şi asta m-a ajutat să trec peste orice hop şi să reuşesc. Nu au mai fost nici anturajele cu care eram obişnuit. Pentru mine, a fost o decizie fantastică. Am dat jos 20 de kilograme în câteva luni. Când am ajuns în Canada şi am dat peste sala de antrenament, m-am simţit ca un peşte în apă. Ştiam ce fac şi mi-a plăcut”, a povestit Doroftei.

Leonard Doroftei. Sursa foto: Facebook

Viața în Canada nu este chiar așa de ușoară

Leonard Doroftei a povestit că muncește enorm pentru a câştiga salariul de 5.000-6.000 de dolari canadieni.

„Lucrez de luni până luni, fără pauză. Câștig cam 5.000-6.000 de dolari canadieni, adică în jur de 3400-4000 de euro. Am avut nevoie de o schimbare. Nu mă regăseam, tot ce făceam era împotriva mea.

Am stat de vorbă cu niște ziariști și a doua zi au scris că sunt cerșetor. Sau impostor. Titlul a fost groaznic, toată lumea a început să mă facă cerșetor. E dureros, e urât”, a mai declarat Leonard Doroftei.

Leonard Doroftei. Sursa foto: Facebook

Leonard Doroftei, despre decizia de a reveni acasă

Leonard Doroftei a decis să plece în Canada, alături de familie, în luna octombrie a anului 2019. Numia că familia sa se gândește serios să revină acasaă. Cea mai vehementă este fiica sa Vanessa.

„Fiecare este cu drumul lui, Vanesa este acum în vacanță, în România, ea își termină liceul, mai are cam două săptămâni ca să își poată finaliza examenele pentru sfârșit de liceu. Apoi se întoarce în România, ea nu vrea să trăiască în Canada.

În cinci ani de zile ea nu știu dacă a ieșit de două ori din casă, cu prieteni, n-a ieșit decât cu noi. A zis Stop! Pentru ea aici e acasă. Sperăm să fie studentă la Medicină sau la Drept”, a declarat Leonard Doroftei, în podcastul tiktok.com.