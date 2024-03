Social Legătura dintre dietă și inteligență. Argumentul unui expert de la Harvard







Jeffrey Karp, inginer biomedical la Harvard și MIT, spune că dieta adecvată este esențială pentru sănătatea creierului. Nu este doar o teorie. Profesorul își aplică personal cercetările pentru a-și îmbunătăți sănătatea creierului, urmând un plan de alimentație menit să sporească capacitatea cognitivă.

„Are un impact crucial asupra proceselor cognitive, de la starea de spirit și vulnerabilitatea până la boli neurologice”, a spus el într-un interviu acordat GQ pentru a-și prezenta cartea „LIT: Life Ignition Tools: Use Nature's Playbook to Energize Your Brain, Spark Ideas, and Ignite Action”.

Dieta corectă te poate face mai inteligent

Totul, spune profesorul, pornește de la un mic dejun conceput pentru minte și corp, menit să protejeze împotriva stresului și să susțină sănătatea celulară.

„Mănânc la două până la două ore și jumătate după ce mă trezesc, pentru a maximiza impactul recunoștinței și aprecierii față de mâncare”.

Bolul nutritiv sugerat de profesorul Karp pentru micul dejun constă în fulgi de ovăz, care asigură o eliberare constantă de energie pentru creier și sunt bogați în vitamina B, însoțiți de nuci de macadamia, bogate în omega 3, benefice pentru creier, și nucile Barü, care conțin magneziu, zinc și sunt esențiale ca antioxidanți.

Profesorul Karp își începe micul dejun cu Golden Milk, o băutură indiană preparată din lapte și turmeric. La aceasta adaugă și piper, cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatorii și antioxidante.

În dieta sa de la de micul dejun, profesorul include și fulgi de alge bogate în iod, semințe de cânepă și afine, denumite uneori „fructe pentru creier”. Acestea sunt bogate în antioxidanți, în special flavonoizi, ce contribuie la combaterea îmbătrânirii creierului.

Cerealele trebuie de asemenea introduse în alimentație

În plus, el adaugă cereale cu conținut ridicat de fibre și proteine, împreună cu lapte de ovăz îmbogățit cu vitaminele B și D. Ca alternativă, puteți opta pentru ouă pe pâine prăjită, preferabilă pâinea integrală, care oferă proteine și colină în dieta voastră.

Aceasta din urmă fiind crucială pentru reglarea memoriei și a stării de spirit.

În mod obișnuit, profesorul Karp adoptă o alimentație cu un conținut scăzut de FODMAP, benefică pentru cei care se confruntă cu balonare abdominală și sindromul de colon iritabil.

Cercetările au identificat anumite alimente care pot agrava simptomele sindromului de colon iritabil, precum grâul, ceapa, usturoiul și unele fructe.

Carnea roșie, de evitată în dieta pe care o urmezi

De altfel, pentru ca dieta să fie și mai echilibrată, Karp consumă carne roșie de maxim două ori pe săptămână. Aceasta, la fel ca alcoolul, are un impact negativ asupra creierului, la fel ca și toate alimentele procesate și bogate în zahăr.

Profesorul nu consumă mai mult de una sau două cafele pe săptămână. Mai mult, preferă să o înlocuiască cu ceai verde, care stimulează atenția și reduce anxietatea.

Profesorul accentuează că fiecare individ este unic în felul său. Deci este important să-și găsească propriul echilibru în dieta pe care aleg să o urmeze. Totuși, este clar că există o legătură între dieta și sănătatea creierului, potrivit Mediafax.