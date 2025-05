Joe Biden, prima apariție publică după diagnosticarea cancerului de prostată

Fostul președinte al SUA, Joe Biden, a participat vineri la ceremonia de absolvire a liceului nepotului său. Aceasta a fost prima sa apariție publică de la anunțul privind diagnosticul său cu cancer de prostată, conform NBC News.

În fotografiile postate pe Instagram de fosta primă doamnă, Jill Biden, și de fiica fostului președinte, Ashley Biden, Joe și Jill Biden sunt înconjurați de alți membri ai familiei pentru a sărbători absolvirea lui Robert Hunter Biden II de la Școala Salisbury din Connecticut.

Una dintre fotografiile postate de Jill Biden includea mesajul: „Nana și Pop sunt mândri! Felicitări, Hunter - suntem atât de mândri de tine”.

Ashley Biden a publicat, vineri seară, alte imagini în care fostul președinte apare la aeroport, deși locația exactă nu este clară.

Joe Biden a anunțat duminica trecută că a fost diagnosticat cu cancer de prostată, biroul său personal precizând într-un comunicat: „Săptămâna trecută, președintele Joe Biden a fost consultat după descoperirea unui nodul de prostată, ca urmare a intensificării simptomelor urinare. Vineri, el a fost diagnosticat cu cancer de prostată, caracterizat printr-un scor Gleason de 9 (grad 5) cu metastaze la nivelul oaselor".

Joe and Jill Biden at their grandson’s graduation. pic.twitter.com/MruFFmblcC

— EM (@EXECUTIVEXMEDIA) May 24, 2025