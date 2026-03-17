Jane Fonda, atac la Barbra Streisand după gala Oscar. Omagiul pentru Robert Redford, mărul discordiei

Jane Fonda a ironizat decizia Academiei de a o alege pe Barbra Streisand pentru a-l omagia pe Robert Redford în cadrul momentului In Memoriam de la gala Oscar, sugerând că ea ar fi fost mai potrivită pentru acest rol. Actrița a subliniat că legătura sa, atât profesională, cât și personală, cu Robert Redford ar fi justificat o astfel de intervenție, în contextul numeroaselor proiecte realizate împreună, spre deosebire de Streisand, care a colaborat cu actorul într-un singur film, informează Fox News.

„Vreau să știu de ce Streisand a fost acolo să vorbească despre Redford?”, a declarat Fonda pentru Entertainment Tonight. Ea a subliniat că Streisand „a făcut doar un film cu el, eu am făcut patru! Eu am mai multe de spus”.

După eveniment, Fonda a glumit pe acest subiect, insistând că ar fi avut o perspectivă mai amplă asupra actorului dispărut, tocmai datorită colaborărilor lor repetate.

Jane Fonda a vorbit deschis despre legătura apropiată pe care a avut-o cu Robert Redford, alături de care a lucrat în mai multe producții și cu care a împărtășit o prietenie de peste cinci decenii. Actrița a mărturisit la scurt timp după decesul actorului că l-a admirat profund, atât profesional, cât și personal.

„M-a lovit puternic în această dimineață când am citit că Bob a plecat. Nu mă pot opri din plâns. A însemnat mult pentru mine și a fost un om minunat din toate punctele de vedere. A reprezentat o Americă pentru care trebuie să continuăm să luptăm”, a declarat ea în toamna anului trecut .

Cei doi au jucat împreună inclusiv în „Desculț în parc”, atât pe scena Broadway, cât și în ecranizarea din 1967, rol care a contribuit la lansarea carierei lui Robert Redford.

Barbra Streisand, care a jucat alături de Redford în filmul „Cei mai frumoși ani”, a rememorat experiența colaborării lor și legătura care s-a format între ei.

„Fiecare zi petrecută pe platoul de filmare al filmului „Cei mai frumoși ani” a fost plină de emoție și o adevărată bucurie”, a declarat Streisand într-un comunicat transmis către Fox News Digital. „Eram doi poli opuși: el provenea din lumea cailor, iar eu eram alergică la ei! Cu toate acestea, am continuat să încercăm să aflăm mai multe unul despre celălalt, exact ca personajele din film. Bob era carismatic, inteligent, intens și unul dintre cei mai mari actori”.

Actrița a evocat și ultima întâlnire cu Redford, pe care a descris-o ca fiind una specială.

„Ultima dată când l-am văzut am discutat despre artă și am decis să ne trimitem unul altuia primele noastre desene. A fost unic și sunt recunoscătoare că am avut ocazia să lucrez cu el”.

Actorul a murit în luna septembrie, la vârsta de 89 de ani, la reședința sa din Sundance, Utah.

„Robert Redford a murit pe 16 septembrie 2025, la casa sa din Sundance, în munții din Utah – locul pe care îl iubea, înconjurat de cei dragi”, a declarat reprezentantul său pentru Fox News Digital. „Ne va lipsi enorm. Familia solicită intimitate.”

Considerat un simbol al cinematografiei americane, Robert Redford a rămas cunoscut pentru rolurile din filme precum „Butch Cassidy and the Sundance Kid” și „The Sting”.