Iulia Pârlea, despre relația cu Victor Pițurcă: Noi locuiam împreună

Iulia Pârlea, despre relația cu Victor Pițurcă: Noi locuiam împreună
Prezentatoarea Iulia Pârlea care a avut o relație de 3 ani cu Alex Pițurcă a povestit faptul că s-a înțeles bine cu tatăl acestuia. Ba mai mult, ea a explicat și de ce a eșuat relația cu fiul antrenorului.

Iulia Pârlea, sfătuită de nea Piți

Prezentatoarea a povestit la un podcast faptul că fostul selecționer s-a comportat foarte frumos cu ea. Ba mai mult a și vorbit cu ea ori de câte ori era necesar. Mai ales că certurile dintre ea și junior erau destul de dese.

”Noi am fost ca o familie, locuiam împreună cu familia lui. Eu îi respect foarte mult familia și am avut multe de învățat de la ei. Și nea Piți să știi că a stat de foarte multe ori de vorbă cu mine, ca un tată. Apropo că eu nu am avut tată. Până într-o zi în care nea Piți mi-a zis: ”mă, Iulia, lasă măcar hainele astea aici, nu le mai căra după tine, știi? Vii cu ele, pleci, vii, pleci… adică…” Exact așa a fost”, a povestit Iulia.

”Grav a fost de la început până la final„

Jurnalista a explicat că a știut de la început că relația ei era sortită eșecului. Cu toate acestea s-a încăpățânat să mai încerce. ”Grav a fost de la început până la final. De la început a fost o relație tumultoasă.

Cred că după primele 6 luni mi-am dat seama că nu suntem compatibili și nu avem prea multe în comun. Dar am stat, că eu am vrut să mă conving că e rău și că nu e bine. Și m-am convins că nu era bine”, a mai declarat ea.

Despărțiți, dar împreună

Gelozia, dar și certurile au fost determinate pentru sfârșitul relației. ”Dar eram geloși și eu și el. El nu era un om care să se așeze la casa lui. Eu nu spun că făcea lucruri ieșite din comun pentru un bărbat la vârsta lui, sau pentru statutul pe care îl avea. Până la urmă era un tip cu o relație.

Nu era căsătorit , nu era o situație de genul acesta. Aveam o relație, dar stăteam împreună 3 zile, a patra ne certam, eu plecam acasă, venea după mine iar mă duceam. După o săptămână iar ne certam iar plecam” a încheiatjurnalista.

Proiecte speciale