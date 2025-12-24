Istoria aurului prinsă într-o monedă. BNR prezintă o emisiune numismatică unică

Banca Națională a României (BNR) a anunțat lansarea, începând cu data de 29 decembrie, a unei monede din aur destinată circuitului numismatic, având ca temă „Istoria aurului – Plăcuțele votive de la Germisara”.

Emisiunea face parte din seria dedicată patrimoniului istoric și arheologic și este destinată colecționarilor și publicului interesat de numismatică. Potrivit informațiilor oficiale, moneda are putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea are loc prin rețeaua de sucursale regionale ale Băncii Naționale a României și este însoțită de documentație specifică, inclusiv certificat de autenticitate și broșură de prezentare.

Conform datelor transmise de BNR, moneda din aur are o valoare nominală de 10 lei. Diametrul acesteia este de 13,92 milimetri, iar greutatea este de 1,224 grame. Tirajul maxim stabilit pentru această emisiune este de 1.000 de piese.

Instituția precizează că „valoarea nominală a monedei este de 10 lei”, iar aceasta este realizată din aur, fiind destinată în mod special colecționarilor, fără a exclude însă utilizarea sa ca mijloc legal de plată.

Designul monedei face trimitere directă la descoperirile arheologice de la Geoagiu-Băi, cunoscute în antichitate sub numele de Germisara. Aversul monedei prezintă „detalii ale plăcuțelor votive descoperite la Geoagiu-Băi (Germisara), valoarea nominală «10 LEI», inscripția «România», stema României și anul de emisiune «2025»”.

Reversul este dedicat unei reprezentări simbolice, redând „un detaliu reprezentând-o pe zeița Diana la vânătoare”, alături de inscripțiile „Plăcuțele votive de la Germisara” și „Istoria Aurului”, dispuse în arc de cerc.

Monedele sunt livrate în condiții standard pentru produsele numismatice din aur. BNR menționează că acestea „sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză”.

Certificatele de autenticitate includ „semnăturile guvernatorului BNR și casierului central”, conform informațiilor oficiale. Tirajul maxim de 1.000 de piese a fost stabilit pentru această emisiune, fără a fi anunțată o reeditare ulterioară.

Prețul de vânzare al monedei este de „1.500,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate”. Comercializarea se face prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

BNR precizează că monedele „au putere circulatorie pe teritoriul României”, chiar dacă sunt destinate în principal circuitului numismatic.

Informații suplimentare privind achiziția, condițiile de vânzare și disponibilitatea pot fi consultate pe site-ul oficial al Băncii Naționale a României, în secțiunea dedicată numismaticii: