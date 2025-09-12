Monden

Irina Columbeanu îi calcă pe urme mamei sale. Fiica Monicăi a ajuns pe podium

Irina Columbeanu îi calcă pe urme mamei sale. Fiica Monicăi a ajuns pe podiumIrina Columbeanu. Sursa foto: Instagram/Irina Columbeanu
Irina Columbeanu și-a dorit să ajungă pe podium în prezentări de modă, așa că s-a pus pe treabă în acest sens și a și defilat. De altfel, și mama ei a fost model în show-urile de modă pe vremea când era în Romania.

Irina Columbeanu, manechin

Fiica lui Irinel și a Monicăi a înregistrat deja debutul într-o prezentare de modă la Cluj, acolo unde a și defilat. Aceasta a fost apreciată pentru ținuta impecabilă, dar și pentru faptul că este serioasă. De altfel, ea ar fi ajuns cu câteva zile înainte de prezentare la Cluj pentru a face lecții de mers. Nu de alta, dar cat-walk ul nu este tocmai la îndemâna tuturor.

Drept urmare, Irina a fost o elevă silitoare și și-a făcut debutul pe podium. Postura aceasta pare să îi place fiicei Monicăi foarte mult. Rămâne de văzut numai dacă mama va fi de acord ca Irina să facă o meserie din asta, mai ales ca ea e elevă în Los Angeles la o școală prestigioasă. Pe de altă parte și mama ei a făcut modelling pe vremea când era în Romania și era soția lui Irinel. Monica a urcat pe multe podiumuri de modă.

Mama și mătușa, modele de succes

Ba chiar a fost în multe prezentări ale lui Cătălin Botezatu care o aprecia pentru seriozitate. De altfel, tot în lumea fashionului activează și Ramona, sora mamei sale. Doar ca Ramona face modelling în Dubai acolo unde și-a deschis si o afacere cu parfumuri. Însă debuturile ei peste hotare au avut de a face cu lumea modei.

De altfel ea mai pozează și astăzi pentru diferite companii extrem de mari din lumea modei arăbești. Iar acum are grijă ocazional și de Irina mai ales ca amândouă călătoresc împreună prin Europa în fiecare vară. De altfel relația dintre Monica și Ramona este extrem de apropiată, cele două susținându-se reciproc.

