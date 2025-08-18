Monden Cătălin Botezatu, din nou singur: „Nu mai am nervi să înțeleg o puștoaică”







Cătălin Botezatu a confirmat despărțirea de iubita sa, o femeie mult mai tânără decât el. Celebrul designer a explicat motivele care au dus la încheierea relației, iar diferența de vârstă este unul dintre factorii importanți.

Deși și-a exprimat dorința de a continua povestea, lipsa timpului și răbdarea necesară pentru a susține o relație cu o parteneră atât de tânără au fost decisive în decizia sa. Chiar dacă nu mai formează un cuplu, Botezatu rămâne implicat în viața fostei sale partenere, sprijinindu-i parcursul educațional și profesional, potrivit cancan.

Designerul a fost alături de iubita lui în momentele importante, precum liceul și examenul de Bacalaureat, oferindu-i încurajări și suport moral. Mai mult decât atât, el o îndeamnă să studieze Medicina, văzând în această profesie o opțiune solidă pentru viitorul ei.

„Mi-am dorit foarte tare să își termine liceul, să-și ia Bacalaureatul și să facă o facultate. Eu consider că în ziua de astăzi, indiferent ce facultate faci, o patalama acolo e bună. Și mi-aș dori pentru ea, mi-am dorit pentru ea să facă Medicina, ok, o să facă și Medicina. Mai departe, o să vedem”, a spus Botezatu.

Unul dintre motivele principale ale despărțirii este diferența de vârstă, care a pus presiune asupra relației.

„Nu am timp să cresc copii! Nicolle e foarte drăgălașă, e o tipă foarte faină. I-am spus de la început că mie îmi plac femeile care știu ce vor. Ea este încă un copil, dar știe ce vrea. A învățat într-o perioadă scurtă multe de la mine. (…) E mai complicat și acum… știi… uneori și diferența de vârstă nu pot să spun că nu contează, contează. Și nu mai am nervi să înțeleg o puștoaică uneori dar încerc. Încerc, pentru că ea merită, este o fată extraordinară și merită toată atenția mea”.

Pe lângă acest aspect, stilul său de viață și programul încărcat au fost alte obstacole majore în menținerea relației. „N-am timp, și ea a înțeles asta, eu sunt tot timpul plecat, nu peste tot pot s-o iau cu mine pentru că nu am cum”, a încheiat Botezatu.