Iranul a cumpărat în secret un satelit spion chinezesc. Îl folosesc pentru a ținti avioanele SUA

Iranul a achiziționat în secret un satelit spion chinezesc, care îi oferă capacitatea de a monitoriza bazele militare americane din Orientul Mijlociu, inclusiv instalațiile aeriene și navale, potrivit Financial Times.

Satelitul chinezesc TEE-01B, construit și lansat de compania chineză Earth Eye Co, a fost achiziționat de Forța Aerospațială a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice la sfârșitul anului 2024, după ce a fost lansat în spațiu din China, se arată în raport, citând documente militare iraniene scurse.

Comandanții militari iranieni au ordonat satelitului să monitorizeze principalele situri militare americane, a precizat ziarul, citând liste de coordonate cu marcaj temporal, imagini din satelit și analize orbitale. Imaginile au fost realizate în martie, înainte și după atacurile cu drone și rachete asupra acestor obiective.

Casa Albă, CIA, Pentagonul, Ministerul de Externe și Ministerul Apărării din China, precum și Earth Eye Co. și Emposat, nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta informațiile.

Ca parte a acordului, IRGC a obținut acces la stații terestre comerciale operate de Emposat, un furnizor de servicii de control al sateliților și de date cu sediul la Beijing, cu o rețea care se întinde pe Asia, America Latină și alte regiuni, potrivit raportului.

Satelitul a surprins imagini ale Bazei Aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită pe 13, 14 și 15 martie, mai spune FT. Pe 14 martie, președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că avioanele americane de la bază au fost lovite.

Conform raportului, satelitul a monitorizat, de asemenea, baza aeriană Muwaffaq Salti din Iordania și locații apropiate de baza navală a Flotei a Cincea a SUA din Manama, Bahrain, și aeroportul Erbil, Irak, în perioada atacurilor revendicate de IRGC asupra instalațiilor din aceste zone.

Nu este prima dată când dictatura comunistă de la Beijing este asociată cu militar cu regimul islamist de la Teheran în timpul acestui conflict. De exemplu, săptămâna trecută, serviciile de informații americane au sugerat că regimul comunist chinez se pregătește să livreze Iranului noi sisteme de apărare aeriană în următoarele săptămâni, potrivit unor surse citate de CNN.

Beijingul urma să transfere sisteme de rachete antiaeriene lansate de pe umăr, cunoscute sub numele de MANPAD. Aceste sisteme reprezintă o amenințare asimetrică pentru aeronavele militare americane care zboară la joasă altitudine, așa cum s-a demonstrat în timpul războiului de cinci săptămâni.

Dar un purtător de cuvânt al Ambasadei Republicii Populare Chineze la Washington a negat, dpunând că țara sa „nu a furnizat niciodată arme niciunei părți implicate în conflict; informațiile în cauză sunt neadevărate.”