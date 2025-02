Inundații în Sicilia. Opt regiuni sub alertă de cod galben de ploi

Inundații în Sicilia, unde în doar patru ore a căzut o cantitate de precipitații echivalentă cu cea dintr-o lună. Opt regiuni din sudul Italiei se află sub alertă cod galben. Calabria și Toscana au fost afectate în weekend.

Pompierii au intervenit pentru a salva locuitorii blocați pe străzile inundate, iar mașinile au fost luate de ape în regiunea Messina din Sicilia, Italia, după ce în doar patru ore a căzut o cantitate de precipitații echivalentă cu cea dintr-o lună, conform AFP.

This morning, severe and unexpected weather conditions have resulted in torrents of water and mud flooding the streets of Messina, a city on the northeastern coast of Sicily, Italy. The heavy rains have led to significant disruptions, isolating several… pic.twitter.com/d6IFewGzri

— Kernow Weather Team (@KWTWeather) February 2, 2025